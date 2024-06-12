98 yaşında! Türkiye’den en yaşlı hacı adayı ile en küçük misafir buluştu

Trabzon’da 84 yaşında iken oğlu hac kaydı yaptıran Ayşe teyze, 14 yıl sonra 98 yaşında mübarek topraklara gelebildi. 3. çocuğu beklerken, hac kurası çıkan Ahmet Demir ailesi de 3 aylık Baybars bebekle mukaddes topraklara geldi. İkili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bir araya geldi.

ABDÜLHAKİM ARVAS'IN HABERİ - Türkiye’den bu sene 85 bin kişi hac vizesi ile mübarek topraklara geldi. Türk hac kafilesinin yaş ortalaması ise pandemi sonrasında yükselerek 60'a çıkarken, en büyük hacı adayı 98 yaşındaki Trabzon'dan Ayşe Kızıldağ oldu.

Oğlu Hasan Kızıldağ 14 yıl önce annesini hacca getirmek için Diyanet’e kayıt yaptırdı. Ancak 2 yıl içinde çıkmayınca kendi ailesi ile umreye geldiler. Ancak annesi için de hac kaydı yaptı. Kayıttan 14 yıl geçmesinin ardından, eşi ile birlikte annesine 98 yaşında hac imkânı oluştu. Mekke-i Mükerreme’de oğlunun kullandığı tekerlekli sandalye ile tavaf ve sayını yapan 98 yaşındaki Ayşegül teyze, gelini ile birlikte bu mübarek vazifeyi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İLK TAVAFI YAPTI

Diyanet İşleri Başkanlığının Dar Hadi Oteldeki idare merkezinde Hicri 1445 yılı haccının en yaşlı hacısı ile en küçük misafiri bir araya geldiler.

Trabzon Araklı’da 1926 yılında dünyaya gelen Ayşe Kızıldağ, 98 yaşında kutsal topraklara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yürüyerek hac yapmak istediğini ancak aradan geçen 14 yıl sonunda artık takatinin kalmadığını ifade eden Ayşegül teyze “Tekerlekli sandalye ile de olsa hac ibadetini yapmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

İlk çocuğu dünyaya geldiğinde 12 yıl önce hac kaydı yaptırdığını ifade eden 3 çocuk babası Bursa’dan eczacı Ahmet Demir ise aradan geçen sürede bir kızı daha olduğunu, 3. çocuğu Baybars’ı beklerken, hac kurasının da kendilerine çıktığını söyledi.

Henüz 3 aylık olan Baybars bebek Mekke'nin en küçük misafiri oldu.

Eşinin bebek olması sebebiyle zorluklar yaşadığını ifade etti. Bebek ile ilk umre tavafını yaptıklarını anlatan Emine Aydınlı Demir “Bebeklerin mübarek topraklara layık olduğunu ve gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hazreti İsmail bebek iken bu topraklara geldi. Tüm bebekleri aileleri, zorlukları olmasına rağmen hiç düşünmeden bu mübarek topraklara getirsinler” dedi.