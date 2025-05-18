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Meksika donanması Brooklyn Köprüsü'ne çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Meksika donanması Brooklyn Köprüsü&#039;ne çarptı! Çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisi New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Akılalmaz kazada geminin direkleri koparken bazı bölümleri de çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika donanması Brooklyn Köprüsü'ne çarptı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer 4'ü ağır en az 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

Meksika donanması Brooklyn Köprüsü'ne çarptı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı

Meksika donanması Brooklyn Köprüsü'ne çarptı! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.

Meksika donanması Brooklyn Köprüsü'ne çarptı! Çok sayıda yaralı var - 4. Resim

Geminin direkleri koptu ve bazı bölümleri kısmen çöktü.

Meksika donanması Brooklyn Köprüsü'ne çarptı! Çok sayıda yaralı var - 5. Resim

Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, gemi daha sonra kıyıya çekildi ve köprü yeniden trafiğe açıldı.

Meksika donanması Brooklyn Köprüsü'ne çarptı! Çok sayıda yaralı var - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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