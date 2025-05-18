Meksika donanması Brooklyn Köprüsü'ne çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Mayıs 2025 07:40 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 07:49 - Güncelleme:

Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisi New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Akılalmaz kazada geminin direkleri koparken bazı bölümleri de çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer 4'ü ağır en az 19 kişinin yaralandığını açıkladı. 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı. Geminin direkleri koptu ve bazı bölümleri kısmen çöktü. Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, gemi daha sonra kıyıya çekildi ve köprü yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş