Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Meme kanserini yenen Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu

Meme kanserini yenen Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Meme kanserini yenen Esad&#039;ın eşi Esma Esad&#039;a lösemi teşhisi konuldu
Esma Esad, Lösemi, Suriye, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğu açıklandı. Esma Esad, 2018'de teşhis almış ve 2019'da da meme kanserini yenmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, lösemiye yakalandı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirilen 48 yaşındaki Esma Esad'a akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu belirtildi.

Esma Esad'ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı aktarıldı.

Esma Esad, 2018'de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı. Kronik miyeloid lösemi, kemik iliği ve kan hücrelerini etkileyen kanser türü olarak biliniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mezarlık çadır kente döndü! Belediyeyle halk karşı karşıya geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Başkanı Biden İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı görmezden geldi - Dünyaİsrail'in soykırımına tam destekİsrail Cenin kenti ve bölgedeki kampa saldırdı - Dünyaİsrail Batı Şeria'da dehşet saçıyorReisi'nin öldüğü kazaya dair yeni gelişme! İran, ABD'den yardım istemiş - DünyaABD açıkladı! İran, kaza sonrası yardım istemişİsrail: Hizbullah'ın saha komutanlarından biri öldürüldü - Dünyaİsrail: Hizbullah'ın saha komutanlarından biri öldürüldüİran'da on binlerce insan sokakta! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşanıyor - DünyaReisi'nin tabutuna dokunmak için birbirlerini ezdilerTrump’ın ‘sus payı’ davasında Cohen şoku! Hırsızlık yaptığını itiraf etti - DünyaABD eski Başkanı hapse girebilir
Sonraki Haber Yükleniyor...