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Merz-Trump görüşmesinin perde arkası dikkat çekti! Dünya ince mesajı konuştu: Sen de bir...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merz-Trump görüşmesinin perde arkası dikkat çekti! Dünya ince mesajı konuştu: Sen de bir...
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alman Başbakanı, “göçmen düşmanı” olan Trump’a büyükbabası Friedrich Trump’ın, altın çerçeveli Almanya doğum belgesini hediye ederek “Unutma sen de bir göçmensin” mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, çok sayıda lideri köşeye sıkıştırdığı Oval Ofis’te bu defa misafiri Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i ağırladı.

MERZ HAZIRLIKLI GELDİ

Trump’a, Merz’i de zorlayacak mı sorusu merakla cevap beklerken, Merz’in hazırlıklı geldiği ortaya çıktı. Trump’ın Ukrayna konusunda Avrupa’nın aksi görüşlerine rağmen Merz’in Ukrayna’nın yanında olmaya devam edecekleri yönünde kararlı bir duruş sergilediği öğrenildi.

Merz-Trump görüşmesinin perde arkası dikkat çekti! Dünya ince mesajı konuştu: Sen de bir... - 1. Resim

MERZ'DEN TRUMP'A İNCE MESAJ!

Merz, NATO’dan ayrılacağını söyleyen Trump’ın böyle bir niyetinin olmadığını ve hâlen NATO’ya bağlı olduğunu gördüğünü de dünyaya açıkladı. Merz’in Trump’a yaptığı bir jest ise dünya siyaset çevrelerinde “çok ince bir mesaj” olarak yorumlandı.

Merz-Trump görüşmesinin perde arkası dikkat çekti! Dünya ince mesajı konuştu: Sen de bir... - 2. Resim

BÜYÜKBABASININ DOĞUM BELGESİNİ GETİRDİ

Alman Başbakan, görüşme sırasında yanında getirdiği bir belge tablosunu Başkan Trump’a hediye etti. Merz, Trump’ın büyükbabası Friedrich Trump’ın Almanya doğumlu olduğunu gösteren bir belgeyi çerçeveletmişti. Üstelik çerçeve altın kaplamadan yapılmıştı. Trump hediyeyi o kadar beğendi ki, Oval Ofis’te duvara asacağını söyledi.

Merz-Trump görüşmesinin perde arkası dikkat çekti! Dünya ince mesajı konuştu: Sen de bir... - 3. Resim

Bu hediye uluslararası siyaset çevrelerinde “Merz, bir göçmen düşmanı olan Trump’a ‘Unutma sen de bir göçmensin’ mesajı vererek, göçmenler konusunda daha tavizkâr olması yönünde mesaj verdi” şeklinde değerlendirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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