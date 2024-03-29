Mescid-i Aksa'da 125 bin secde! Cuma namazında gözyaşlarıyla dua ettiler

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının üçüncü cumasında 125 bin Müslüman birlikte namaz kıldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürürken, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinliler, Ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Binlerce Filistinli sabah erken saatlerinden itibaren İsrail’in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa’nın yolunu tuttu.

Ancak İsrail güçleri, Batı Şeria'dan gelenlerin Kudüs'e girişlerinde sıkı kısıtlamalar uyguladı. Çok sayıda Filistinlinin Kudüs'e girişine izin verilmedi.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamada, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 125 bin Müslümanın cuma namazında birlikte saf tuttuğu kaydedildi.