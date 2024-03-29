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Haberler > Dünya > Mescid-i Aksa'da 125 bin secde! Cuma namazında gözyaşlarıyla dua ettiler

Mescid-i Aksa'da 125 bin secde! Cuma namazında gözyaşlarıyla dua ettiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının üçüncü cumasında 125 bin Müslüman birlikte namaz kıldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürürken, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinliler, Ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Mescid-i Aksa'da 125 bin secde! Cuma namazında gözyaşlarıyla dua ettiler - 1. Resim

Binlerce Filistinli sabah erken saatlerinden itibaren İsrail’in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa’nın yolunu tuttu.

Mescid-i Aksa'da 125 bin secde! Cuma namazında gözyaşlarıyla dua ettiler - 2. Resim

Ancak İsrail güçleri, Batı Şeria'dan gelenlerin Kudüs'e girişlerinde sıkı kısıtlamalar uyguladı. Çok sayıda Filistinlinin Kudüs'e girişine izin verilmedi.

Mescid-i Aksa'da 125 bin secde! Cuma namazında gözyaşlarıyla dua ettiler - 3. Resim

Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamada, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 125 bin Müslümanın cuma namazında birlikte saf tuttuğu kaydedildi.

Mescid-i Aksa'da 125 bin secde! Cuma namazında gözyaşlarıyla dua ettiler - 4. Resim

Mescid-i Aksa'da 125 bin secde! Cuma namazında gözyaşlarıyla dua ettiler - 5. Resim

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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