Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'e karşı kritik Gazze kararı!

Uluslararası Adalet Divanı'ndan (ICJ) İsrail'e karşı kritik karar geldi. ICJ, İsrail'in Gazze'de insani yardımlara engel olmamasına ve Filistinlilerin tüm haklarına izin vermesine hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi kapsamında insani yardımları engellememek dahil Gazze'deki Filistinlilerin tüm haklarını ihlal etmemesine hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in, Gazze’de ihtiyaç duyulan insani yardımların engelsiz şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına hükmetti.