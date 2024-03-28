Gazze'de son durum... İsrail vahşeti! 4 yaşındaki çocuğu hastanede de rahat bırakmadılar

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 490'a yükseldi. Gazze'den son dakika acı haberler gelmeye devam ederken acılar içinde hayat mücadelesi veren 4 yaşındaki kız çocuğu Seca Cuneyd'in son görüntüsü yürekleri sızlattı.

28.03.2024 09:00

🔴ÇOCUKLUĞUNU YAŞAYAMADI! İŞTE İSRAİL'İN SON VAHŞETİ

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan evlerini hedef alması sonucu yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, acılar içerisinde hayat mücadelesi veriyor.

Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan minik Seca, tedavi gördüğü Şifa Hastanesi'nde ikinci kez İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldı. Seca'nın babası, yanık tedavisi gören çocuğunu İsrail baskını nedeniyle Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletmek zorunda kaldığını ifade etti.

28.03.2024 08:00

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ, İSRAİL'İN "SOYKIRIM" UYGULADIĞINI SAVUNAN BM RAPORUNUN ÖNEMLİ KANITLAR SUNDUĞUNU BİLDİRDİ

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan raporunun, soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken "çok önemli kanıtlar" sunduğunu bildirdi. Örgütten yapılan açıklamada, Albanese'nin, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuyla ilgili hazırladığı, İsrail'in soykırım işlediğini gösteren makul gerekçelerin bulunduğu sonucuna varan raporunun memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "BM Özel Raportörü'nün Gazze raporu, soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken çok önemli kanıtlar sunuyor." denildi.

28.03.2024 06:00

HAMAS'TAN DÜNYA'YA ÇAĞRI

Hamas, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) olmak üzere tüm uluslararası yargı kurumlarını ve Birleşmiş Milletleri, Filistin halkının sistematik olarak öldürülmesini durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Al Jazeera tarafından yayınlanan ve siyonist işgal devleti askerlerinin beyaz bayrak taşıyan iki silahsız genç sivili soğukkanlılıkla öldürmesi ve ardından bu iğrenç suçu gizlemek için vücutlarını buldozerle sürüklemesi şeklindeki suçunu belgeleyen görüntüler, katil siyonist faşistlerin işlediği suçların boyutunun bir başka kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

28.03.2024 05:00

TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMİ İLE UNESCO'NUN FAALİYET RAPORLARINA GAZZE DE EKLENECEK

Türkiye'nin girişimiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) bundan sonraki faaliyet raporlarında Gazze de yer alacak.

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, UNESCO 219. Yürütme Kurulu Toplantısının son gününde yaptığı konuşmada, toplantının yoğun ve verimli geçtiğini söyledi.

28.03.2024 03:00

BAE: GAZZE'NİN KUZEYİNE HAVADAN YARDIM İNDİRİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, X sosyal medya platformundan, "Hayır Kuşları" olarak isimlendirilen operasyonun 16'ncı kez bölgeye insani yardım ulaştırdığını paylaştı. Söz konusu yardım paketinin toplam 90 ton olduğu ve üç ayrı uçakla gerçekleştirildiği belirtilen operasyonun bugüne kadar olanlar içinde en büyük olduğu kaydedildi.

Paylaşımda, söz konusu gıda ve çeşitli insani yardım paketlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki diğer bölgelerden izole olmuş ve ulaşımı güç bölgelere indirildiği belirtildi. Operasyonun BAE ve Mısır hava kuvvetlerine bağlı ortak ekipler aracılığıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

28.03.2024 00:00

🔴GAZZE'DE CAN KAYBI 32 BİN 490'A ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 173 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 76 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 102 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 490'a, yaralı sayısının da 74 bin 889'a ulaştığı bildirildi.

Yer: Gazze