Real Madrid'in Valencia'yı mağlup ettiği maçta attığı golle öne çıkan Arda Güler'in, karşılaşmanın hakemiyle yaşadığı diyalog gündem oldu. 21 yaşındaki milli yıldız, lehlerine verilebilecek bir penaltı pozisyonunda hakeme "Bu penaltı değildi" diyerek sergilediği fair-play örneğiyle takdir topladı.

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Milli futbolcumuz Arda Güler'in gol ve asist katkısı yaptığı maçta Real Madrid, LaLiga'nın 12. haftasında Valencia'yı 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

CENTİLMEN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve takımının ikinci golüne imza atan Arda Güler, Kylian Mbappe'ye de yaptığı şık asistle maçın oyuncusu seçildi. Performansıyla eflatun beyazlıların en önemli yıldızlarından biri haline gelen 21 yaşındaki genç süperstar adayı, saha içi ve dışındaki centilmen tavrıyla da futbolseverlerin takdirini kazandı.

"BU PENALTI DEĞİLDİ"

Daha önce Racing Santander maçında hakem Jose Luis Munuera Montero ile gülümseten bir diyalog yaşayan Arda, Valencia karşılaşmasının hakemi Hernandez Maheso ile de dikkat çeken bir konuşma yaptı. Hakem kamerasına yansıyan görüntülerde Arda'nın, müsabakada yaşanan bir pozisyonun ardından hakeme yaptığı açıklama dikkat çekti. Milli futbolcunun hakeme, "Bu penaltı değildi. Bana neredeyse vuruyordu ama penaltı değildi" ifadelerini kullandığı görüldü.

Arda Güler hakemi uyardı, takdir topladı: "Bu penaltı değildi"

HAREKETİ TAKDİR TOPLADI

Arda'nın takımının lehine olabilecek bir pozisyonda değerlendirmesini hakemle paylaşması sosyal medyada gündem oldu. Genç yıldız, sahadaki performansının yanı sıra sportmen yaklaşımıyla da futbolseverlerin takdirini topladı.

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