ABD'den, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için hamle: Barış masası, 9 ay sonra yeniden kuruldu

Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri, savaşı sona erdirmek amacıyla Abu Dabi’de üçlü müzakerelere başladı. Görüşmelerde güvenlik garantileri ve toprak anlaşmazlıklarının yanı sıra tarafların barış şartları ele alınıyor.

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Rusya, Ukrayna ve ABD, Ukrayna’daki savaşa son verme maksadıyla Birleşik Arap Emîrlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de üçlü görüşmelere başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Danışmanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rustem Umerov başkanlık ediyor.

ABD heyetinde ise ABD Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner yer alıyor. Görüşmeler başlamadan önce sosyal medya üzerinden açıklama yapan Witkoff, Ukrayna ve Avrupalı temsilcilerle savaş sonrası Avrupa güvenlik mimarisinin güçlendirilmesi dâhil, tarafların birçok meseleyi görüştüğünü belirtti.

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Witkoff, ABD’li, Ukraynalı ve Avrupalı temsilcilerin, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik çabaları sürdürmek ve kalıcı barışın tesis edilmesi için gerekli şartları oluşturmak amacıyla yakın teması devam ettirmek üzere bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, Ukrayna’ya güçlü güvenlik garantilerinin sağlanmasına yönelik desteğin ele alındığını kaydeden Witkoff, tarafların ortak hedeflerini, sürdürdükleri istişareleri ve Avrupa-Atlantik güvenliğine bağlılıklarını görüştüğünü aktardı. Witkoff, katılımcıların, gelecekte yapılacak herhangi bir düzenlemenin Ukrayna’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsız karar alma hakkına saygı göstermesi, ayrıca Ukrayna’ya muteber güvenlik garantileri sağlaması gerektiğini vurguladığını ifade etti.

ABD, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetleri, en son 18 Şubat’ta Cenevre’de bir araya gelmişti. Rusya ve Ukrayna’nın şubat 2022’de başlayan savaşla ilgili talepleri oldukça farklılık gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporija ve Herson bölgelerinden Ukrayna’nın çekilmesini istiyor.

Rusya, bu bölgeleri Eylül 2022’de yasa dışı bir şekilde ilhak etmiş, ancak tüm toprakları ele geçirememişti. Rusya ayrıca Ukrayna’nın NATO’ya katılma isteğinden vazgeçmesi, askerî kapasitesini sınırlaması, Rus diline ve Moskova’ya bağlı Ortodoks Kilisesi’ne yönelik kısıtlamaları kaldırmasını istiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya’nın askerî yollarla ele geçiremediği hiçbir toprak parçasını vermeyeceğini belirtiyor. Zelenskiy ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyüklüğüne getirilecek herhangi bir sınırlamayı veya Batılı ortaklarıyla kuracağı ittifaklara getirilecek kısıtlamaları da kabul etmiyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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