Rusya'dan İsrail'e gizemli uçuş! "Son yıllarda benzeri görülmemiş ve sıra dışı"

Üst düzey yetkililer ve askeri personeli taşımak için kullanılan Rusya'ya ait Tupolev Tu-154 tipi askeri uçak, dün gece İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'na indi. İsrail basını, son yıllarda benzeri görülmemiş olarak nitelendirdiği uçuşun nedenini ve uçakta kimlerin bulunduğunu açıklayamadı.

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Üst düzey yetkilileri ve askeri personeli taşımak için kullanılan Rusya'ya ait bir askeri uçağın İsrail'in başkenti Tel Aviv'e iniş yapması dikkat çekti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tupolev Tu-154 tipi Rus askeri uçağı, Chkalovsky Hava Üssü'nden havalandıktan sonra dün akşam yerel saatle 21.00 sıralarında Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı.

KAN, söz konusu uçuşu son yıllarda benzeri görülmemiş ve sıra dışı olarak nitelendirdi. Uçağın havalimanındaki görüntüleri de paylaşılırken, kimleri taşıdığı ve İsrail'e hangi amaçla geldiği konusunda bilgi edinilemedi.

İSRAİL VE RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Haberde, İsrail ordusu, Başbakanlık Ofisi ve Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin uçuşla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.

Öte yandan, geçmişte İsrail ve Rusya orduları arasında Suriye'deki Rus askeri varlığına ilişkin diyalog yürütüldüğü hatırlatıldı. Baas rejiminin çöküşünden önce iki ülke arasında bu konuda bir koordinasyon mekanizması oluşturulduğu belirtildi.

RUSYA'NIN İRAN İLE STRATEJİK BAĞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde ayrıca Rusya'nın İran ile stratejik ilişkilerine de değinildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, geçtiğimiz günlerde Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Rızai, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin'in İran'a yönelik saldırıları kınadığını ve savaşın sona erdirilmesi için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söylediğini belirtmişti.

Tel Aviv'e inen Rus askeri uçağının bu gelişmelerle bağlantısı olup olmadığına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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