Türkiye'nin artan bölgesel gücü karşısında İsrail yönetiminin endişelerini aktaran İsrail basını, "Erdoğan eski defterleri birer birer kapatıyor ve hepsi İsrail'i işaret ediyor" başlıklı analiz paylaştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İsrail'in Ynet haber sitesinde yayımlanan Amine Ayoub imzalı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde izlediği bölgesel politika ele alındı.

Türkiye'nin Mısır ile geliştirdiği askeri ilişkiler, Libya'daki diplomatik kazanımları, terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ve Suriye'deki gelişmelerin birlikte değerlendirildiği yazıda, Ankara'nın önündeki bazı engellerin ortadan kalkmasının İsrail açısından yeni bir stratejik tablo oluşturabileceği kaydedildi.

İsrail basını Erdoğan'ın kapattığı dosyaları sıraladı! "Bir yıl sonra Türk donanmasıyla karşılaşınca şaşırmayın"

"ERDOĞAN ESKİ DEFTERLERİ BİRER BİRER KAPATIYOR"

Ynet'te yayımlanan analiz, "Erdoğan eski defterleri birer birer kapatıyor ve hepsi İsrail'i işaret ediyor" başlığıyla okuyuculara sunuldu.

Türkiye'nin uzun yıllardır askeri ve diplomatik kaynaklarını meşgul eden sorunlarda ilerleme sağladığı, bunun da Ankara'ya Doğu Akdeniz'deki hedeflerine odaklanmak için daha geniş bir alan açabileceği ifade edildi.

Erdoğan'ın çözüme kavuşturmaya yaklaştığı her sorun, Türkiye'ye yeni adımlar atmak için daha fazla hareket alanı sağlayabilir. Doğu Akdeniz ise bu imkanı değerlendirmek için en uygun bölge olarak öne çıkıyor.

"ANKARA, BİR AY ÖNCE SAHİP OLMADIĞI SİYASİ BİR KAPI ARALADI"

İsrail basını, Türkiye'nin Libya'daki diplomatik hamlelerine ayrı bir yer ayırdı.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onaylama yönündeki kararına değinilen analizde, Yunanistan, Mısır ve İsrail'in bu gelişmeye karşı çıktığı hatırlatıldı.

Yazıda, "Ankara, bir ay önce sahip olmadığı Doğu Libya'da siyasi bir kapı aralamış durumdadır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile Mısır arasında düzenlenen ortak deniz tatbikatlarının da ele alındığı analizde, iki ülkenin geçmişteki anlaşmazlıklara rağmen savunma alanındaki iş birliğini geliştirmesine işaret edildi.

"TÜRKİYE'NİN SINIRLARI ÖTESİNDE HAREKET ALANI GENİŞLİYOR"

Analizde, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin Türkiye'nin bölgesel konumu üzerindeki muhtemel etkileri de değerlendirildi.

Kırk yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadelenin Türkiye'nin kaynaklarını ve siyasi gündemini meşgul ettiği belirtilirken, sürecin başarıya ulaşmasının Ankara'nın dış politikadaki hareket alanını genişletebileceği kaydedildi:

"Kendi sınırları içinde yanan yangınları azalan bir hükümet, sınırlarının ötesinde hareket etmek için daha fazla alana sahip demektir"

SURİYE VE IRAK'TAKİ GELİŞMELER DE İSRAİL'İN GÜNDEMİNDE

İsrail basını, Türkiye ile Irak arasında Başika-Zilkan üssünün kademeli devrine yönelik görüşmeleri ve Suriye'de SDG'nin bağımsız askeri yapısının sona ermesini de Ankara'nın bölgesel konumunu etkileyen gelişmeler arasında gösterdi.

Analizde, Türkiye'nin Irak ile güvenlik koordinasyonunu artırmasının ve Suriye sınırındaki askeri düzenin değişmesinin Ankara üzerindeki baskıyı azaltabileceği ileri sürüldü.

Söz konusu gelişmelerin tek başına Türkiye'nin İsrail ile doğrudan çatışmaya hazırlandığını göstermediği de özellikle ifade edildi.

İSRAİL'E UYARI: "ŞAŞIRMAYI BIRAKMASI YETERLİ"

Ynet'teki analizde, İsrail'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı yalnızca Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortak açıklamalar yapmasının yeterli olmayacağı savunuldu.

Deniz gözetimi, istihbarat paylaşımı ve savunma sanayii iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yazının sonunda ise İsrail'e yönelik şu uyarı yer aldı:

"İsrail'in yarın ortaya çıkacak bir Türk donanması için panik yapmasına gerek yok. Sadece bundan bir yıl sonra bir tanesiyle karşılaşınca şaşırmayı bırakması yeterlidir."

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala