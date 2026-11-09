Türkiye, Mısır'la savaş gemisi üretecek! MİLGEM yüzünden iki ülkeyi korku sardı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Pakistan ile yürütülen MİLGEM iş birliğine benzer şekilde Mısır'la da ortak savaş gemisi inşa etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

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Türkiye ile Mısır, Doğu Akdeniz'deki askeri iş birliğini savunma sanayii alanında genişletmeye hazırlanıyor.

İskenderiye açıklarında 4 Kasım'da başlayan Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nda iki ülkenin deniz kuvvetleri ortak harekat kabiliyetlerini sergilerken Ankara'nın Kahire ile savaş gemisi inşa etme hedefi de kamuoyuna açıklandı.

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PAKİSTAN MODELİ MISIR'A TAŞINABİLİR

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin Mısır'la savunma sanayii iş birliğini genişletmek istediğini aktardı:

"Deniz alanındaki savunma sanayii işbirliğimizi, daha ileri bir aşamaya taşıyarak MİLGEM Projesi kapsamında, Pakistan ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğine benzer şekilde Mısır ile de müşterek gemi inşa faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

Türkiye, Pakistan ile yürüttüğü PN-MİLGEM programı kapsamında dört korvetlik bir iş birliği modeli oluşturmuştu. Gemilerin ikisinin Türkiye'de, ikisinin ise Pakistan'ın Karaçi kentinde inşa edilmesi planlanmıştı.

TCG ANADOLU VE BAYRAKTAR TB3 SAHNEYE ÇIKTI

İskenderiye açıklarındaki tatbikata Türk Deniz Kuvvetlerinden TCG Anadolu, TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Meltem hücumbotu, iki SH-70 helikopteri, üç AH-1W taarruz helikopteri ve üç Bayraktar TB3 katıldı.

Mısır Deniz Kuvvetleri ise Gamal Abdel Nasser amfibi hücum gemisi ile M. Fahmy, El Fateh, Fouad Zekry, El Farouk ve Al-Arish gemilerini tatbikata gönderdi.

Tatbikat kapsamında hava unsurları, SAT timleri, amfibi hücum birlikleri ve dalgıç timleri çeşitli senaryolar üzerinde ortak çalışmalar yürüttü.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu

PİRANA İÇİN DE ORTAK ÇALIŞMA

Tatbikatta Bayraktar TB3'ün yanı sıra Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen PİRANA kamikaze insansız deniz aracı da yer aldı.

Tatlıoğlu, Türkiye'nin milli güdümlü mühimmat, torpido ve deniz mayını üretimindeki kabiliyetlerine işaret ederek bu sistemlerin Mısır Deniz Kuvvetleri ile ortak kullanımı üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

DOĞU AKDENİZ'DE İKİ DENİZ GÜCÜ

Türkiye ile Mısır arasındaki askeri yakınlaşmanın Doğu Akdeniz açısından önemine de değinen Tatlıoğlu, "Bu stratejik coğrafyada, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında iki temel aktör, Türk Deniz Kuvvetleri ile Mısır Deniz Kuvvetleridir" dedi.

Tatlıoğlu, Dostluk Denizi Tatbikatı'nı iki ülke arasında gelişen iş birliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Türk ve Mısır donanmaları, mayın harbi alanında da deneyim paylaşımını sürdürüyor. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehdidine karşı edindiği tecrübeler bu iş birliğinin bir parçasını oluşturuyor.

İKİ ÜLKEYİ KORKU SARDI

Türkiye ile Mısır arasındaki ittifaklar, özellikle Yunanistan ve İsrail'de endişeyle takip ediliyor.

İsrail bugüne kadar iki devlet arasındaki askeri yakınlaşmayı sadece sınırlarında değil, Somali’den Suriye’ye, Libya’dan Afrika Boynuzu’na kadar uzanan geniş bir coğrafyada "stratejik kuşatma" olarak okumaya devam etti.

Atina ise Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşması ve Ankara'nın Kahire'ye sunduğu yeni anlaşma teklifinin Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmesinden kaygı duyuyor.

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