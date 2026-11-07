Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
DÜN DE KKTC'DEYDİ
Fidan dün de Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilmişti. Bakan daha sonra da
KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmüştü.
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