Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

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DÜN DE KKTC'DEYDİ

Fidan dün de Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilmişti. Bakan daha sonra da

KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmüştü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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