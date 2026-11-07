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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Başlık ResmiDışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

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Fidan dün de Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilmişti. Bakan daha sonra da
KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmüştü.

Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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