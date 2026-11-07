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Bakan Fidan İsrail tehdidine vurgu yaptı: Bölgedeki barışın önünde engel

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Bakan Fidan İsrail tehdidine vurgu yaptı: Bölgedeki barışın önünde engel
Başlık ResmiBakan Fidan açıklamalarda bulunuyor: TRT World Forumda 2. gün

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'Bağlantısallığın Yeni Jeopolitiği: Deniz Yolları, Darboğazlar ve Koridorlar' oturumunda konuştu. İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkat çeken Bakan Fidan, "İsrail, politikasını genişletmeye çalışıyor. Komşu ülkelere yönelik saldırılarını sürdürüyor ve Filistin'deki soykırımına devam ediyor. Bu nedenle bölgede sürdürülebilir ve kalıcı barışın önünde engel oluşturuyor" dedi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum'da "Bağlantısallığın Yeni Jeopolitiği: Deniz Yolları, Darboğazlar ve Koridorlar" oturumunda açıklamalarda bulundu.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkat çeken Bakan Fidan, "İsrail, politikasını genişletmeye çalışıyor. Komşu ülkelere yönelik saldırılarını sürdürüyor ve Filistin'deki soykırımına devam ediyor. Bu nedenle bölgede sürdürülebilir ve kalıcı barışın önünde engel oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

İsrail, politikasını genişletmeye çalışıyor. Komşu ülkelere yönelik saldırılarını sürdürüyor ve Filistin'deki soykırımına devam ediyor.

Bu nedenle bölgede sürdürülebilir ve kalıcı barışın önünde engel oluşturuyor.

Büyüyen güvensizlik ortamı, Babülmendep ve Hürmüz Boğazında yaşananlar kritik enerji akışını engellemekte.

Karadeniz'de ticari gemilere olan saldırılar sadece bölge istikrarını etkilememekte, bunlar küresel gıda güvenliği için büyük bir tehdit oluşturmakta"

Ayrıntılar geliyor...

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