Son yıllarda yaşanan okul saldırılarının önüne geçmek için eğitim kurumlarında alınan önlemlerin yanı sıra, çocukların aile ve ev ortamı için de harekete geçiliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul saldırılarına karşı izlenecek yol haritasını açıkladı. Önlemlerin daha da artırılacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, silah ruhsatı almak isteyenlere ilişkin yapılacak düzenlemeyi duyurdu. Silah ruhsatı almak isteyen vatandaşların evlerinde 'çelik kasa' bulundurmaları ve silahı kasada saklamaları zorunlu olacak. Ruhsat teslim edilmeden önce ekipler evde kasaya dair denetimlerde bulunacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dönemde yaşanan okul saldırılarına dair TV100'de konuşan Bakan Çiftçi, okullarda ve çocukların yaşadığı evlerde alınacak önlemlere ilişkin detayları açıkladı.

Okul saldırılarına karşı yeni önlem: Silah ruhsatı için evde 'çelik kasa zorunluluğu

4 AYLIK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Bakan Çiftçi, okullarda güvenlik noktasında alınacak tedbirlerin sorulması üzerine, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından hem Milli Eğitim Bakanlığının hem de İçişleri Bakanlığının güvenlik tedbirlerini artırdığını, tedbirlerin daha da geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanı ile değerlendirme yaptıklarını ve bu kapsamda 4 ay boyunca çalışma yürüttüklerini söyledi.

Okullarda alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlıkla bir araya geldiklerini anlatan Çiftçi, olası tehdit veya saldırı emarelerinin erken aşamada tespit edilerek okul, kolluk kuvvetleri, sağlık teşkilatı ve sosyal hizmetlerin hızla devreye girmesini sağlayacak bir protokol imzaladıklarını kaydetti.

Okul saldırılarına karşı yeni önlem: Silah ruhsatı için evde 'çelik kasa zorunluluğu

TÜM İLLERDE SAHA TARAMASI YAPILACAK

Protokolün yürürlükte olduğunu dile getiren Çiftçi, "Okul güvenliğiyle ilgili İçişleri Bakanlığı olarak genelge de yayımladık. Valiliklerimizi de talimatlandırdık bu noktada. Hatta şu anda yaklaşık 611 müfettişimiz bunun içerisinde. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, polis baş müfettişlerimiz, jandarma müfettişlerimiz de var. Hepsi sahayı tarıyorlar. Herhangi bir şekilde tedbirlerde açıklık var mı? Alınması gerekip de alınmayan tedbirler var mı diye bütün müfettişlerimiz sahada bunu denetliyorlar." diye konuştu.

Bazı okullarda sabit polis görevlilerinin bulunduğunu, diğer okullarda ise okul idareleriyle irtibat halinde olan görevlilerin ihtiyaç duyulması halinde okullara yönlendirildiğini belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla görüşmüştüm. Onlar bize 31 bin kadro verdiler. Güvenlik sertifikasına da sahipler aynı zamanda büyük bir kısmı. 31 bin tanesini istihdam ettik. Kadroları illere dağıttık. Şu anda 28 bin 945 kişi göreve başlamış durumda. Bunlar hep güvenliği arttırma noktasında. Bahçe duvarlarının dışında bizim güvenlik, asayiş ekiplerimiz, çocuk şube görevlilerimiz, narkotik ekiplerimiz uygulama yapıyorlar. Trafik ekiplerimiz servis denetimleri yapıyorlar. Güvenlik ekiplerimiz okulların etrafındaki internet kafeleri, büfeleri, oyun salonlarını, metruk yapıları, bunların hepsini denetliyorlar."

Çiftçi, okul güvenliği ve narkotik suçlarla mücadelenin yalnızca kolluk kuvvetleriyle yürütülemeyeceğini, ailelerin, okulların, sağlık ve sosyal hizmetlerin de sürece dahil olması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Şefkat Kalkanı" projesiyle ailelerin eğitileceğini belirten Çiftçi, çocuklardaki değişimlerin erken fark edilerek, ilgili kurumların ortak tedbir almasının hedeflendiğini kaydetti.

"DEVLET OLARAK ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine ilişkin soruya, "Önceden biliyorsunuz mahallede kabadayılar vardı. Sonra bunlar mafya tipi örgütlenmelere evrildi, dönüştü. Şu anda üçüncü nesil suç örgütleri veya yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İşte bunlarda daha çok dijital ortamda, sosyal medya platformlarında örgütlenen, orada ilan veren, tehdit eden, eleman devşiren, buradan finansman ağlarını yöneten örgütler olarak karşımıza çıktı." cevabını verdi.

Yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medya veya dijital platformlarda örgütlendiğini belirten Çiftçi, "Belli bir merkezleri, örgüt yapıları yok. Bir eylemlik kişi kiralıyorlar, eylem yaptırıyorlar, parasını ödüyor, aralarındaki ilişki bitiyor. Parasını oradan havale ediyor. Yani tamamen dijital dünyada, siber ortamda bunlar faaliyet gösteriyorlar. Onun için bunlarla mücadele etmek, mafyayla mücadele etmekten daha zor. Onun için biz bütün ağırlığımızı bu alana kaydırdık." dedi.

Çiftçi, "adli süreçteki çocuk" ve "suça sürüklenen çocuk" tanımlarının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"18 yaşından küçük olan çocuklarla ilgili suça sürüklenen çocuk diye bir kavram vardı. Artık o değişti. Adli süreçteki çocuk kavramına geçilmiş oldu. Bu son derece bilinçli bir yaklaşımdı. Devlet olarak çocuklarımızı korumak zorundayız. Bunlar bizim çocuklarımız, geleceğimiz. Dolayısıyla bunları suç şebekelerinin, suç ağlarının insafına terk etmememiz gerekiyor. Bu yeni nesil suç örgütleriyle, onların 18 yaş altındaki çocukları suçta kullanmalarını önlemek için cezalarda da bir artırıma gidildi. Meclis kapanmadan önce bir kanun değişikliği oldu. Mesela okul saldırılarında da çokça gördük, yaşadık. Ateşli silahı çocuğun erişebileceği şekilde bırakan kişilere eylem başka bir suç teşkil etmediği müddetçe 3 yıla yakın hapis cezası öngörülüyor."

Okul saldırılarına karşı yeni önlem: Silah ruhsatı için evde 'çelik kasa zorunluluğu

SİLAH RUHSATI İÇİN ÇELİK KASA ZORUNLU OLACAK

Çocukların ailelerine ait ruhsatlı silahlara erişiminin engellenmesi gerektiğini ve bu kapsamda silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesine yönelik düzenleme yapıldığını ifade eden Çiftçi, "Çocuğun bu silahı okula götürememesi lazım. Onların güvenli yerde muhafaza edilmesi lazım. Çocuğun eline geçmemesi gerekiyor. Biz şimdi ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında da bir kanun değişikliği, yönetmelik değişikliği öngörüyoruz. Mesela orada silah ruhsatı vereceğimiz kişilere çelik kasa mecburiyeti getireceğiz." diye konuştu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala