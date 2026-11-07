Yolsuzluktan birçok fezlekesi bulunan Karabat, hesap sormaya kalkıştı: Bu nasıl pişkinlik?

İBB’deki “Sistem” denen yolsuzluk şebekesinin kasası olduğu belirtilen Yeni Partili Özgür Karabat, fon soruşturması üzerinden Maliye Bakanı Şimşek’in istifasını istedi.

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Adı İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) yolsuzluklara karışan, İETT’de büyük vurgun yaptığı deşifre olan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında pişkinlik örneği sergiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uzattığı eli sıkmayan Karabat, bir de “Hesap verin. Affınızı isteyip istifa edin” diyerek, fon soruşturmasıyla suni gündem oluşturup İBB’deki ‘Asrın Soygunu’nu unutturmak istedi.

Dokunulmazlığının arkasına saklanıp bu tavırları sergileyen Yeni Partili vekile yöneltilen suçlamalar ise “pes” dedirtecek boyutta. Hakkında hazırlanan çok sayıda fezleke şu an TBMM Başkanlığında bulunan Özgür Karabat ile ilgili iddialar şöyle:

Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla iş adamı Aziz İhsan Aktaş’tan seçim fonu bahanesiyle 5 milyon lira aldı.

Bir itirafçı, Karabat’a tahsisli çakarlı araçla rüşvet parası taşındığını ve çantanın üzerinde TBMM amblemi bulunduğunu belirtti.

Özgür Karabat, İBB’deki “sistem” adı verilen yapının kilit isimlerinden ve kasalarından oldu. Belediye ve iştiraklerdeki ihale süreçlerine müdahale etti.

Mali müşavirliğini yaptığı Remzi Baka’ya ait Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ’nin İETT’den ihale almasını sağladı. Firmanın yaklaşık 17,5 milyar TL tutarında 28 ihale alarak İETT’nin en büyük müteahhidi hâline gelmesinde önayak oldu.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delege pazarlıklarını yapan ekipte yer aldı. Hatta bir delege ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi deşifre oldu. O dönem CHP İstanbul İl Başkanı seçilen ve şu an Yeni Parti İstanbul İl Başkanı olan Özgür Çelik’i destekleyenlere “Size her kapı açılacak” dediği belirlendi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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