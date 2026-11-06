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Bakan Gürlek'ten dikkat çeken açıklama: Yolsuzlukla anılan kimseyi içimizde barındırmayız

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Bakan Gürlek'ten dikkat çeken açıklama: Yolsuzlukla anılan kimseyi içimizde barındırmayız
Başlık ResmiAkın Gürlek: Yolsuzlukla anılan kimseyi içimizde barındırmayız

Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Bakan Gürlek, son olarak "Biz içimizde yanlış yapan, şan ve maddiyat hırsına yenik düşen, arsızlık ve yolsuzlukla anılan hiç kimseyi barındırmayız'' açıklaması yaptı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılışının arından AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na geçen bakanlar, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programda konuşan Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Gürlek "Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

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Gürlek açıklamasının devamında şunları kayda geçirdi:

- Bu ortamın oluşması kolay olmadı. Bundan yirmi beş yıl önce kim derdi ki Mardin Artuklu Üniversitesinde Kürtçe eğitim veren alanlar olacak? Değerli kardeşlerim işte bütün bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi ve bu milletin ferasetiyle geldiğimiz seviyedir. Buna sıkı sıkı sarılın, asla rehavete kapılmayın. Terörsüz Türkiye konusunda dimdik durun.

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Fatma Betül Sayan Kaya
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Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından dikkat çeken paylaşım

MUHALEFETE YOLSUZLUK ELEŞTİRİSİ

Kendilerinin muhalefetin bir kısmı gibi yolsuzlukları savunan, il il dolaşıp milletin yüzünün içine baka baka yalanlarını anlatan arsızlardan olmadıklarını ifade eden Bakan Gürlek, şunları söyledi:

- Biz milletine hizmet eden, iş üreten ve icraatlarıyla milletin önüne çıkıp onlardan her daim takdir alan kadrolarız. Biz içimizde yanlış yapan, şan ve maddiyat hırsına yenik düşen, arsızlık ve yolsuzlukla anılan hiç kimseyi barındırmayız. Kendi göbeğimizi kendimiz keser, hesabımızı yalnızca millete veririz. Bizim yalanla dolanma işimiz olmaz. Milletimiz için çalışmaya devam edelim. Onlar da millet adına karar verecek mahkemelerde hesaplarını versinler.

Daha sonra konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da "Siyaset anlayışımızda milletimizle aramızda asla mesafe olamaz" dedi.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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