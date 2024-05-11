Mısır İsrail ile Refah sınır anlaşmasına son verdi

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgede daha Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemişti. Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının alanının genişletilmesine ilişkin kararı onaylamasının ardından Mısır bugün İsrail ile Refah Sınır Geçici Anlaşmalarını bitirdi.

ABD ÜSTÜNDEN DAHA ÖNCE MESAJ GÖNDERİLDİ

Mısır'ın CIA Direktörü ile ABD'ye "İsrail Refah operasyonunda ısrar ederse barış anlaşmasını dondururuz." mesajı gönderdi.

Axios'un ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Üst düzey bir Mısırlı kaynak ateşkes süreciyle ilgili ''Kahire, ilgili tüm taraflara Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani koşulların sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu bildirdi'' dedi.