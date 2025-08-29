Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Moritanya'da dehşet! Alabora olan teknede 69 kişi öldü

Moritanya'da dehşet! Alabora olan teknede 69 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında dehşet verici bir olay yaşandı. Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 69 kişi hayatını kaybetti.

Afrika ülkesi Moritanya'da kabus gibi bir olay yaşandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Gambiya’dan, İspanya’nın Kanarya Adaları’na ulaşmayı hedefleyen düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Moritanya’nın başkenti Nuakşot açıklarında alabora oldu.

69 GÖÇMEN ÖLDÜ

Alabora olan teknede 69 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sahile kadar yüzmeyi başaran 17 kişi kurtuldu.

Teknenin yaklaşık 160 kişiyi taşıdığı belirtiliyor. Suda kaybolan onlarca kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük taşıyan teknenin motor arızasından sonra alabora olduğu tahmin ediliyor.

Batı Afrika’dan Kanarya Adaları’na uzanan Atlantik rotası, düzensiz göçmenler için en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor.

TEKNE VAKALARI ARTIYOR

Son yıllarda bakımsız tekneler ve aşırı kalabalık yolculuklar nedeniyle çok sayıda benzer facia yaşandı.

Temmuz 2024’te Moritanya’nın başkenti Nuakşot açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne batmış, en az 15 kişi ölmüş ve yaklaşık 200 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

