Moritanya açıklarında 160 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu! 50'den fazla ölü ve kayıp var

Moritanya açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. En az 49 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi kayıp olarak bildirildi.

Üst düzey bir sahil güvenlik yetkilisi AFP’ye yaptığı açıklamada, “Devriyelerimizden biri 17 kişiyi kurtarmayı başardı. Şu ana kadar 49 ceset çıkarıldı ve gömüldü, arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

Teknede Senegal ve Gambiya vatandaşı göçmenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 160 kişinin bulunduğu belirtildi. Ölü sayısı, yerel jandarma yetkilileri tarafından da doğrulandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaza, Atlantik üzerinden Avrupa’ya ulaşmayı hedefleyen göçmenlerin kullandığı en tehlikeli rotalardan biri olan Moritanya açıklarında meydana geldi. Sahil güvenlik ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.