Moskova-Kiev hattında ipler geriliyor! Ukrayna, Rus donanmasına ait iki gemiyi vurdu

Moskova saldırısı sonrası Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar artmaya başladı. Rusya'nın Kiev ve Lviv'i havadan bombalaması sonrası bu kez de Ukrayna, Rus donanmasına ait iki gemiyi vurduğunu açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen ve 133 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı saldırı sonrası Rusya ile Ukrayna arasındaki ipler daha da gerildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı nedeniyle Ukrayna'yı suçlaması sonrası Ukrayna'nın Kiev ve Lviv kentleri vuruldu.

Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Dairesi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Rus donanmasına ait 'Yamal' ve 'Azov' adlı çıkarma gemilerini vurduklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Karadeniz'deki Rusya Deniz Kuvvetlerine saldırı düzenlediği belirtildi. Ukrayna ordusunun, Kırım'daki Rus donanması ve çeşitli askeri altyapılara saldırı gerçekleştirdiği bilgisi verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Savunma Kuvvetleri, işgal altındaki Sivastopol'daki büyük çıkarma gemileri 'Yamal' ve 'Azov'u, bir iletişim merkezini ve geçici olarak işgal edilen Sivastopol'da Rus Karadeniz Filosunun çeşitli altyapı tesislerini başarıyla vurdu."

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA FÜZE VE 28 İHA SALDIRISI

Öte yandan, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine gece ve sabaha karşı füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 29 Х-101/Х-555 model seyir füzesi ve 28 "Şahid" İHA ile Ukrayna topraklarına saldırdığını belirtti.

Oleşçuk, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin muharebe çalışmaları sonucunda 18 seyir füzesi ve 25 İHA olmak üzere toplam 43 hedefin Dnipropetrovsk, Herson, Mıkolayiv, Odessa, Sumi ve Kiev bölgeleri üzerinde imha edildiğini aktardı.

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın güneydoğu bölgelerine insansız hava araçları saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerinin muharebe çalışmalarının gece boyu devam ettiğine işaret edilen açıklamada, İHA'ların Odessa bölgesinden Dnipropetrovsk bölgesine kadar iki grup halinde saldırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Güney Savunma Kuvvetlerinin operasyonel bölgesinde 15'i Dnipropetrovsk, 3'ü Odessa, 3'ü Mikolayiv, biri de Herson bölgelerinde olmak üzere toplam 22 İHA'nın vurulduğu aktarıldı.

'ISITMA ŞEBEKELERİ, ELEKTRİK HATLARI VE ENERJİ TESİSİ HASAR GÖRDÜ'

Dnipropetrovsk bölgesinde Rus ordusunun enerji tesislerine saldırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "İHA parçalarının düşmesi sonucunda Krivoy Rog'da ısıtma şebekeleri ve elektrik hatları hasar gördü. Vurulan İHA parçası Nikopol ilçesindeki bir enerji tesisine hasar verdi. Uzmanlar elektriğin yeniden verilmesi için çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucunda Odessa bölgesindeki liman altyapısının hasar gördüğü, can kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Moskova saldırısı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının Ukrayna ile bağlantılı olduğunu iddia eden bir konuşma yapmıştı. Putin, "Kaçmaya çalıştılar, Ukrayna'ya doğru ilerliyorlardı. İlk bilgilere göre saldırganlara, Ukrayna tarafından sınırı geçmeleri için bir geçit hazırlandı" diye öne sürmüştü.

Putin, saldırıyı Nazilerin yaptığı katliamlara benzetti. 4 saldırgan da dahil olmak üzere toplamda 11 şüphelinin yakalandığını söylemişti. Rus lider, saldırının ardındaki tüm faillerin tespit edileceğini ve cezalandırılacağını da aktarmıştı.

UKRAYNA'YA YOĞUN HAVA SALDIRISI

Putin'in bu sözlerinin ardından Ukrayna'ya hava saldırıları düzenlenmeye başlanmıştı. Kiev'de hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Görgü tanıkları çok sayıda füzenin havada önlendiğini belirtmişti.

Lviv şehri de hedef alınmıştı. Polonya silahlı kuvvetleri, sınıra yakın bölgelerin vurulması üzerine savaş uçaklarının alarm durumuna geçtiğini bildirmişti.

Saldırıların Rusya'da 133 kişinin öldüğü terör eyleminin ve Putin'in Ukrayna'yı suçlayan açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekmişti.

POLONYA ORDUSU: HAVA SAHASI İHLAL EDİLDİ

Polonya ordusu da sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, Ukrayna'nın batısındaki kasabalara ateşlenen bir Rus seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal ettiğini söylemişti.