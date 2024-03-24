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Haberler > Dünya > Putin, Ukrayna'yı suçlamıştı... Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı! Rusya, Kiev ve Lviv'i vurdu

Putin, Ukrayna'yı suçlamıştı... Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı! Rusya, Kiev ve Lviv'i vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Putin, Ukrayna&#039;yı suçlamıştı... Ukrayna&#039;ya yoğun hava saldırısı! Rusya, Kiev ve Lviv&#039;i vurdu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'daki terör saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tuttuğu açıklamalarının ardından bugün Rusya, Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 133 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının Ukrayna ile bağlantılı olduğunu iddia eden bir konuşma yaptı. 

Putin, "Kaçmaya çalıştılar, Ukrayna'ya doğru ilerliyorlardı. İlk bilgilere göre saldırganlara, Ukrayna tarafından sınırı geçmeleri için bir geçit hazırlandı" diye öne sürdü.

Putin, saldırıyı Nazilerin yaptığı katliamlara benzetti. 4 saldırgan da dahil olmak üzere toplamda 11 şüphelinin yakalandığını söyledi. Rus lider, saldırının ardındaki tüm faillerin tespit edileceğini ve cezalandırılacağını da ekledi.

UKRAYNA'YA HAVA SALDIRISI

Putin'in bu sözlerinin ardından Ukrayna'ya hava saldırıları düzenlenmeye başlandı. Kiev'de hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Görgü tanıkları çok sayıda füzenin havada önlendiğini aktardı.

Lviv şehri de hedef alındı. Polonya silahlı kuvvetleri, sınıra yakın bölgelerin vurulması üzerine savaş uçaklarının alarm durumuna geçtiğini bildirdi.

Saldırıların Rusya'da 133 kişinin öldüğü terör eyleminin ve Putin'in Ukrayna'yı suçlayan açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

POLONYA ORDUSU: HAVA SAHASI İHLAL EDİLDİ

Polonya ordusu da sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, Ukrayna'nın batısındaki kasabalara ateşlenen bir Rus seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal ettiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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