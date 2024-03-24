ABD, Moskova'daki saldırıyı kınadı! DEAŞ'ı ortak düşman ilan etti

Dünyanın gündemine oturan Moskova'daki kanlı saldırı için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan Blinken, "Rusya halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise DEAŞ, "her yerde mağlup edilmesi gereken ortak bir terörist düşman" olarak nitelendirdi.

Tarihinin en korkunç gecelerinden birini yaşayan Rusya'da 130'dan fazla sivil hayatını kaybetti, çok sayıda da sivil yaralandı. Terör örgütü Deaş'ın üstlendiği saldırıyı gerçekleştiren 4 zanlı yakalanırken, ABD'den saldırıya ilişkin açıklama geldi. Saldırıdan günler önce vatandaşlarını uyarmasıyla dikkatleri üzerine çeken ABD, DEAŞ'ı "ortak düşman" ilan etti.

ABD MOSKOVA SALDIRISINI KINADI

Rusya’nın başkenti Moskova’da dün konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken terör saldırısını şiddetle kınadığını söyledi.

Blinken, “ABD dün Moskova'da meydana gelen ölümcül terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Öldürülenlerin ailelerine, sevdiklerine ve bu iğrenç suçtan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Terörizmin her türlüsünü kınıyor ve bu korkunç olayda hayatını kaybedenlerin yasını tutan Rusya halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DEAŞ'I ORTAK DÜŞMAN İLAN ETTİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise DEAŞ, "her yerde mağlup edilmesi gereken ortak bir terörist düşman" olarak nitelendirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri, Moskova'daki terör saldırısını şiddetle kınıyor. Sevdiklerini kaybedenlere ve masum sivillere yönelik bu vicdansız saldırılardan yaralananlara veya etkilenenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz. DEAŞ, her yerde yenilmesi gereken ortak bir terörist düşmandır."

Öte yandan ABD, saldırının ardından "Moskova'daki saldırıda Ukrayna'nın dahli olduğuna ilişkin emare yok" açıklaması yapmıştı. Rusya ise, "Beyaz Saray, Moskova'daki terör saldırısına Ukraynalıların karıştığına dair herhangi bir belirti görmediğini söyledi. Bu sonuçlara neye dayanarak varıyor?" açıklamasını yapmıştı.