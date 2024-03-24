Terörün hedefi sadece Rusya değil! Savaşın seyri değişti...

Rusya’nın başşehri Moskova’da kanlı konser baskınıyla ilgili belirsizlikler sürüyor. 133 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin yaralandığı saldırının Ukrayna savaşının seyrini değiştirmesi bekleniyor

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Son 20 yılın en kanlı saldırısının yaşandığı Moskova’da hayat durdu. Rus yetkililer “Bazı şüpheliler yakalandı” bilgisini paylaştı, ancak kanlı konser baskınıyla ilgili belirsizlikler sürüyor. Rusya uzmanı, siyaset bilimci Ümit Nazmi Hazır, güvenlik birimlerinde ciddi bir şaşkınlık yaşandığını ve bu saldırının ağır sonuçları olacağını söyledi. Saldırının planlı ve organize olduğunu belirten Hazır, Moskova’da olayın ardında Batılı istihbaratların bulunduğu algısının hâkim olduğunu anlattı. Bir başka Rusya uzmanı Tuğrul Çamaş’a göre ise saldırının amacı Wagner meselesini çözen, Avdiyivka cephesinde büyük bir zafer elde eden, sık sık nükleer savaş hatırlatması yapan ve Moldova-Transdinyester’de Donetks-Lugansk senaryosunu bir kere daha tekrar etmeye yakın durumdaki Putin’e “evinde bile güvende değilsin” mesajı verildi.

YANSIMALARI FARKLI OLACAK

Rusya Federasyonu içerisinde görevli Kafkas kökenli bir güvenlik kaynağı, saldırının Kafkasya, Ukrayna, Avrupa, Moldova ve hatta Tükiye ve Suriye dâhil yansımaları olacağını belirtti. “İstihbarat, ordu ve emniyet düzeyinde kim, nerede hata yaptı”nın tartışıldığını kaydeden Rus güvenlik kaynağı, benzer operasyonların devam edebileceği endişesini taşıdıklarını kaydetti. Rus kaynaklar, eylemin öncesi, yapılış biçimi ve sonrasına dair karmaşık bir tablonun oluştuğunu ve bu durumunda plan dâhilinde olduğu görüşünde. Putin’e yakın isimlerden Margarita Simonyan da ABD’nin Crocus saldırısını bildiğini iddia etti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dimitri Medyedev “Saldırının ardında hangi kişi, kurum ya da devlet yetkilisi kim varsa acımasızca yok edilecektir” ifadesini kullandı. Rus makamlar, saldırıya katılan dördü tetikçi 11 kişinin Ukrayna sınırındaki Briensk şehrinde yakalandığını duyurdu. Saldırganlardan birinin Türkiye’den eğitim alıp geldiği öne sürüldü. Bu iddia ile Türkiye’yi DEAŞ’a yakın göstermek ve Ankara ile Moskova’nın sıcak ilişkisinin bozulmak istendiği belirtildi.

BATI, SAVAŞI RUSYA’NIN KALBİNE TAŞIYOR

Moskova’da yaşayan siyaset bilimci, Rusya uzmanı Ümit Nazmi Hazır, Crocu saldırısının grift ama mesajları net bir terör eylemi olduğunu belirtti. Hazır’a göre Batı ittifakı strateji değiştirdi ve savaşı Rusya’nın kalbine taşıyor. “Olayın seçimin hemen ardından gerçekleşmesi zaten başlı başına dikkat unsuru” diyen Hazır, Moskova’dan olaya ilişkin izlenimlerini şöyle anlattı: Rusya’da 2002 tiyatro binası baskını bir dönüm noktası oldu. Şimdi bu saldırının şekli, katliam dozu ve zamanlaması da manidar. Çok karmaşık gibi gözüken ancak çok iyi hazırlanmış bir terör faaliyeti olduğu kesin. Rus halkı Putin’e verdiği destekle ve çok yüksek bir oy oranı ile kendisini yeniden başkan seçti. Batı ittifakı işte bu tablo nedeniyle Rusları bir anlamda cezalandırdı. Bugüne dek savaşın sıcaklığını hissetmeyen kitleler ilk defa büyük bir dehşeti yaşadı. Yani bir anlamda ‘Madem Putin’in arkasındasınız o hâlde payınıza düşen bu’ denildi. Batı strateji değiştirdi ve asimetrik savaş yöntemleri ile Putin’in içerideki itibarını zedelemek adına benzer senaryolar yinelenebilir düşüncesindeyim. Moskova’da hayat durdu. Sokaklar boşaldı, tam anlamıyla korku hâkim.

'EVİNDE BİLE GÜVENDE DEĞİLSİN!' MESAJI

Rusya uzmanı Tuğrul Çamaş’ın saldırıya ilişkin “Ukrayna’da denklemi değiştirmesi gerektiğine inanan Batılı güçler kazandığı seçimin hemen ardından Putin’e ‘Evinde bile güvende değilsin’ dedi. Çünkü Rus halkı ciddi anlamda konsolide durumdaydı. Şimdi durum değişti. Bu saldırı mutlaka derin iz bırakacaktır ve farklı yansımaları olur. Ruslar Avdiyivka uzun soluklu muharebelerinden zaferle çıktı ve Rus ordusu çok daha kapsamlı bir kara harekâtına hazırlanıyordu. Ayrıca Moldova-Transdinyester ve Gagavuzya ile ilgili Rusya lehine ciddi gelişmeler yaşandı. Wagner meselesi çözüldü ve Navalny tehdidi bir biçimde tamamen ortadan kalktı. Diğer yandan da Putin ve Rus yöneticiler nükleer silahlara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Moskova saldırısı bütün bu yakalanan psikolojik üstünlüğün Putin Rusya’sından alınmasına dönüktü. Şimdi böyle bir eylemle sarsılan Rus halkı doğal olarak güvende değiliz diyecek ve farklı şeyler düşünecek” dedi. Tuğrul Çamaş’ın bu noktada çok önemli bir tespitte bulundu ve Türkiye ile ilgili hazırlanan senaryonun da farklı olmadığını söyledi.

PUTİN: TERÖRİSTLERİ İNTİKAM BEKLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısının ardından Rus halkına seslendi. Crocus City’de yaşananlar için “kanlı ve barbarca terör saldırısı” nitelendirmesinde bulunan Putin “Suçlular, soğukkanlılıkla öldürmeye, bir zamanlar Nazilerin yaptığı gibi doğrudan Rusları kurşuna dizmeye gidiyorlardı. Terör eyleminin kurbanı, hiçbir suçu olmayan onlarca sivil oldu. 24 Mart günü için millî yas ilan ettik. Konser binasında saldırı yapanlar Ukrayna yönünde hareket etti. Orada onlar için bir ‘pencere’ hazır hâle getirilmişti. Terör eyleminin bütün failleri ve organizatörleri adil bir ceza alacak. Her birini tespit edip cezalandıracağız. Ortak gayemiz; tek saf olmak. Rusya defalarca ağır sınavlardan geçti, şimdi de öyle olacak. Teröristleri intikam bekliyor” diye konuştu.

NOTLAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Fransa, DEAŞ tarafından üstlenilen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralılar ve Rus halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ederiz” dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “DEAŞ’ın yaptığı saldırıyı kınıyorum” dedi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre 25 ve 26 Mart tarihlerinde büyükelçilikte ‘Taziye Defteri’ açılacağı belirtildi.

Interpol Genel Sekreteri Jurgen Stock, Moskova’daki terör saldırısını kınadı ve “Rus makamları tarafından yürütülen soruşturmaya destek vermeye hazırız” mesajı gönderdi.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği “Bu terör operasyonunun İslam’la alakası yoktur. İslam’ı temsil ettiklerini iddia etseler bile İslam’dan ziyade bölgesel ve uluslararası istihbarat casuslarını temsil ediyorlar” dedi.

ERDOĞAN, PUTİN'İ ARADI: TERÖRLE ORTAK MÜCADELEYE HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin’e saldırı sebebiyle duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti. Masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının, bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Rusya ile terörle mücadele alanında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD BASINI: ŞİFRELİ MESAJA 'TEHDİT' DENİLDİ

ABD’nin Wall Street Journal gazetesi, Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nin 7 Mart’ta şifreli bir mesaj yayınladığını ve vatandaşlarını konser mekânlarından uzak durmaları konusunda uyardığına dikkat çekti. Ancak Rusya’nın bu gizli uyarıyı tehdit ve şantaj olarak değerlendirdiğini yazan gazete, uyarının bu şekilde paylaşılmasının sebebinin ‘yabancı hükûmetleri uyarmak için uzun süredir uygulanan bir politika’ olduğunu vurguladı.

KATLİAMI, 5 BİN 400 $ İÇİN YAPMIŞ!

Moskova’daki saldırıyı gerçekleştiren dört kişi ile onlarla bağlantılı yedi şüpheli gözaltına alındı. Teröristlerden biri, para karşılığında tetikçilik yaptığını belirterek “Benimle Telegram üzerinden irtibata geçildi. Eylemi yapmam için 5 bin 400 dolar (172 bin TL) teklif edildi. Paranın yarısını önceden aldım. Silahları, tanımadığım kişiler getirdi” dedi.