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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya taziye mesajı: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Rusya'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Erdoğan, "Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Büyük Ankara Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Miting alanında 200 bin kişinin olduğunu belirten Erdoğan, dün akşam Rusya'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin de konuştu.

"KABUL EDİLEMEZ" 

Saldırıyı kınayan Erdoğan, "Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı, kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını paylaşıyoruz." dedi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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