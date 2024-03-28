Moskova terör saldırısında ölü sayısı 143'e yükseldi
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısında bilanço giderek yükseliyor. Ölü sayısı son verilere göre 143'e çıktı.
Rusya’nın başkenti Moskova'da konser salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço giderek ağırlaşıyor. Rusya'dan gelen son bilgilere göre ölü sayısı 143'e yükseldi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, internet sayfasında, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ölenlerin listesini güncelledi. Listede, güncellemenin ardından 143 kişi yer aldı.
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, son olarak 19’u ağır 80 kişinin tedavisinin sürdüğünü ölü sayısının se 140 olduğunu bildirmişti.
NE OLMUŞTU?
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı.