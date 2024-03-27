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İngiltere, Rusya'nın Moskova saldırısı iddialarını reddetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İngiltere, Rusya&#039;nın Moskova saldırısı iddialarını reddetti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna olduğunu iddia etmişti. İngiltere'den iddialara cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanı Cameron, iddiaları 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rusya'nın, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna'nın bulunduğu iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cameron, iddiaların tamamen "saçmalık" olduğunu belirtti. Bakan Cameron, "Bu saldırının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu açıkça ortaya koyan ABD'nin açıklamalarını destekliyoruz" dedi.

RUS İSTİHBARATI: SALDIRININ ARKASINDA ABD, İNGİLTERE VE UKRAYNA VAR

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın bulunduğunu öne sürmüştü.

Terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olup olmadığına yönelik bir soruyu cevaplandıran Bortnikov, "Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Bu genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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