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Haberler > Dünya > Putin, Moskova saldırısının arkasındaki güce odaklandı: "Emri vereni öğrenmeye çalışıyoruz"

Putin, Moskova saldırısının arkasındaki güce odaklandı: "Emri vereni öğrenmeye çalışıyoruz"

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Putin, Moskova saldırısının arkasındaki güce odaklandı: &quot;Emri vereni öğrenmeye çalışıyoruz&quot;

Dünya Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova saldırısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Putin, "Saldırıyı DEAŞ yaptı. Şimdi müşterinin kim olduğunu emri vereni öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova'da konser salonuna dün gerçekleştirilen silahlı saldırı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Tarihinin en korkunç gecelerinden birini yaşayan Rusya'da 139 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda da sivil yaralandı. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıyı gerçekleştiren 4 zanlı başta olmak üzere diğer şüpheliler hakim karşısına çıktı. Moskova’daki Basmanny Bölge Mahkemesi, 3 sanığın daha tutuklanmasına karar verdi.

"EMRİ KİMİN VERDİĞİNİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Terör saldırısına yönelik televizyonda yayınlanan bir toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik açıklamalar geldi. Terör saldırısını DEAŞ gerçekleştirildiğini, ancak arkasındaki beynin hala sorgulandığını söyleyen Putin, "Müşterinin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz" dedi. 

SALDIRGANLAR NEDEN UKRAYNA'YA KAÇTI?

ABD'nin çeşitli kanallar aracılığıyla herkesi Crocus Belediye Binası'ndaki kanlı terör saldırısında Ukrayna'ya giden hiçbir iz olmadığına ikna etmeye çalıştığını da sözlerine ekleyen Putin, "Elbette teröristlerin neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştıkları ve onları orada kimin beklediği sorusuna da cevap vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'yı kastederek "Bu vahşet, Neo-Nazi Kiev rejiminin eliyle 2014'ten bu yana ülkemizle savaş halinde olanların bir dizi girişiminin sadece bir halkası olabilir" dedi.

TERÖR SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 139'A ÇIKTI

Üst düzey bir Rus yetkili yaptığı açıklamada, Moskova'daki bir konser salonunda meydana gelen acımasız saldırının ardından iki kişinin daha öldüğünü ve ölü sayısını en az 139'a yükseldiğini doğruladı.

3 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü daha hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, şüpheli Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov’un 22 Mayıs’a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verdi.

Böylece Moskova’da konser salonundaki terör saldırısına ilişkin yakalanan 11 şüpheliden 7’si tutuklanmış oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
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