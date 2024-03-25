Moskova saldırısında dikkat çeken ayrıntı: Rus askeri uzman, saldırganların kulaklarının neden kesildiğini açıkladı

Moskova'daki konser salonuna saldırı sonrası yargılanan teröristlerin fotoğrafları yayımlandı. Fotoğraflarda bir teröristin kulağının kesik olması dikkat çekti. Rus basınına konuşan askeri uzman, "Radikal gruplar için kulak kesmenin anlamı çok büyük. Onlar için hem utanç verici hem de aşağılayıcı bir durum. Birçoğu kulakları kesildiği zaman 'Şehit' olmayacaklarına inanıyorlar. Dolayısıyla sembolik anlamı da bu" dedi. Ayrıca Kremlin Sözcüsü Peskov ise 'işkence' sorularına cevap vermedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve en az 137 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak 4 sanık yargıç karşısına çıktı. Sanıklar "terörizmle" suçlandı. Tacikistan vatandaşı oldukları bildirilen sanıkların sorguları sırasında şiddete uğradıkları görüldü. Sanıklardan birinin bilincinin neredeyse kapalı olduğu, bir diğerinin ise kulağının kesildiği dikkatleri çekti. Sanıklar 22 Mayıs'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacak.

KULAK KESMENİN ANLAMI NE?

Rus basınında çıkan haberlerde ise teröristlerin bazılarının kulaklarının kesilmesinin nedeni Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir askeri uzman açıkladı. Bu durumun eski bir sorgu tekniği olduğunu belirten askeri uzman şu ifadeleri kullandı:

"Bu yöntemle birlikte suçlular hızlıca konuşturulur. Bunu yapması elbette kolay değil, özel bir eğitim almanız gerekiyor. Böyle durumlarda teröristlere yönelik insan hakları daha önemsiz bir hal alıyor.

DEAŞ gibi terör grupları açısından farklı bir durum daha var. Radikal gruplar için kulak kesmenin anlamı çok büyük. Onlar için hem utanç verici hem de aşağılayıcı bir durum. Birçoğu kulakları kesildiği zaman 'Şehit' olmayacaklarına inanıyorlar. Dolayısıyla sembolik anlamı da bu."

PESKOV'DAN 'İŞKENCE'YE TEK CÜMLELİK CEVAP

Kremlin Sözcüsü Peskov gazetecilerin sorularını cevapladı. CNN International Peskov'a şu soruyu yöneltti:

“Mahkemedeki videolarda sanıkların gözle görülür şiddet belirtileri olduğu dikkat çekiyor: morluklar, yüzün şişliği, kanla kaplı bandajlı bir kafa, içlerinden biri tekerlekli sandalyede ve gözleri kapalı. Daha önce internette işkenceyi çağrıştıran video ve fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Onlara ne oldu ve bu konuda nasıl yorum yapabilirsiniz?"

Peskov ise bu soruya "Hayır, bu soruyu cevapsız bırakıyorum" diyerek tek cümle ile cevap verdi.