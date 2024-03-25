Dünya, Moskova'daki kanlı saldırıyı konuşuyor: Rusya'nın cevabı çok acımasız olacak

Dünya, Rusya'daki son yılların en büyük terör saldırısını konuşuyor. Batı medyası, Rusya'nın cevabının çok acımasız olacağını ve Rusya'daki Müslüman azınlıkların bir baskı dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

Rusya'nın başkenti Moskova, 22 Mart akşamı son yılların en büyük terör eylemiyle karşı karşıya kaldı. Saldırganların hedef aldığı konser salonunda 137 kişi hayatını kaybetti. Kanlı saldırının yankıları ise batı medyasında yer alan analizlerle sürüyor.

İsimleri Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Murodali Rachabalizod, Muhammadsobir Fayzov ve Shamsidin Fariduni olarak duyurulan 4 şüpheli Rusya’da mahkemeye çıkarılırken, saldırı DEAŞ'in Avrupa topraklarında üstlendiği en ölümcül saldırı oldu.

"TERÖRİSTLERİ YALNIZCA İNTİKAM BEKLİYOR"

Her ne kadar saldırganlar yakalanıp mahkemede suçlarını itiraf etseler de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisinin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Rus lider saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Teröristlerin tüm suç ortaklarını tespit edip cezalandıracağız. Teröristleri yalnızca intikam bekliyor. Gelecekleri yok" ifadelerini kullanmıştı.

"MÜSLÜMAN AZINLIKLARA BASKI DALGASI OLABİLİR"

Hürriyet'in derlediği habere göre, batı medyasında yer alan analizlerde Putin'in saldırıya tepkisinin 'şiddetli' ve 'acımasız' olacağı öne sürüldü.

Guardian gazetesi saldırganların yayınlanan fotoğraflarına dikkat çekerek, hepsinin yüzlerinde gözle görülür darp izleri olduğunu, şüphelilerden birinin mahkemeye tekerlekli sandalye ile getirildiği yazdı. Saldırıyı DEAŞ üstlenmesine rağmen Putin'in oklarını Ukrayna'ya yönelttiğini yazan gazete ayrıca Rusya'daki Müslüman azınlıkların bir baskı dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

RUS HÜKÜMETİ KİME KARŞILIK VERECEK?

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden doçent Matthew Sussex, BBC News'e yaptığı açıklamada Rusya'nın saldırıya cevabının 'aşırı şiddet' olacağını iddia etti ve 2002 Moskova tiyatro kuşatması ve 2004 Beslan okul kuşatması sonrasında olanları hatırlattı.

"Belki de saldırıları kimin gerçekleştirdiği o kadar önemli değildir. Önemli olan sadece Rus hükümetinin kime karşılık vereceğidir"

"PUTİN'İN LİDER İMAJI ZEDELENDİ"

ABD medyası ise Moskova'daki saldırının Putin'in lider imajını zedelediğini ne sürdü.

Washington Post Gazetesi'nde yer alan analizde, "Saldırganların otomatik silahlarla konsere giden masum insanları soğukkanlılıkla öldürdüğü ve Rusya'nın başkentinin en popüler eğlence mekanlarından birini ateşe verdiği korkunç görüntüler Putin'in Rusya'yı güçlü ve dirençli olarak sunma çabalarını boşa çıkardı." ifadeleri dikkat çekti.