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Rusya’daki terör saldırısında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 137'ye çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya’daki terör saldırısında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 137&#039;ye çıktı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın gündemine bomba gibi düşen Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço giderek ağırlaşıyor. Rusya, can kaybının 3'ü çocuk olmak üzere 137'ye çıktığını duyurdu.

Rusya’nın başkenti Moskova'da konser salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Rusya tarihinin en korkunç olaylarından birisi olan Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında can kaybının 137'ye yükseldiği açıklandı. 

3'Ü ÇOCUK 137 KİŞİNİN CANSIZ BEDEDİNE ULAŞILDI

Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısına yönelik güncel bilgileri paylaştı. Komiteden yapıIan yazılı açıklamada, “Ölenlerin kimlik tespitleri için çalışmalar devam ediyor. Terör saldırısının gerçekleştiği yerde 3’ü çocuk toplam 137 kişinin bedenine ulaşıldı” denildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR, ZANLILAR KISA SÜREDE TUTUKLANACAK

Crocus City Hall konser salonunda saldırıyı gerçekleştirdiklerinden şüphelenilen 4 kişi ile soruşturma faaliyetleri devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi, en yakın zamanda Crocus City Hall konser salonunda saldırıyı gerçekleştirdiklerinden şüphelenilen 4 kişinin tutuklanması şeklinde önleyici tedbir alacağını duyurdu.

KİMLİK ÇALIŞMALARININ TESPİTİ SÜRÜYOR

Komite, 62 cesedin kimlik belirleme çalışmaları tamamlandığını duyurdu. Rusya Sağlık Bakanlığı ise ölenlerin kimliklerinin tespiti için Moskova Adli Tıp Kurumu’nda süren çalışmaların 2 hafta boyunca devam edebileceğini aktardı.

SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Rusya aynı zamanda konser salonunda yapılan aramada silah ve mühimmat bulunduğunu açıkladı

SALDIRGANLARIN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısı şüphelisi olan 11 kişinin gözaltına alındığı anlara ait görüntüleri yayınladı. Şüpheliler, gözleri bağlı ve ters kelepçeli halde Soruşturma Komitesine getirildi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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