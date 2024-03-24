Rusya’daki terör saldırısında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 137'ye çıktı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mart 2024 17:51 - Güncelleme: 24 Mart 2024 18:04 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dünyanın gündemine bomba gibi düşen Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço giderek ağırlaşıyor. Rusya, can kaybının 3'ü çocuk olmak üzere 137'ye çıktığını duyurdu.