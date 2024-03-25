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Haberler > Dünya > Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 137 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının yankıları sürüyor. Saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli tutuklanırken mahkemede görüntülenen saldırganların yüzlerindeki morluklar ve şişlikler dikkat çekti.

Konser salonuna 22 Mart akşamı terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.

AYRI SALONLARDA YARGILANDILAR

"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirme" ile suçlanan şüpheliler, ayrı ayrı salonlarda hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheliler Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - 1. Resim

YÜZLER ŞİŞ, KOLLAR SARGILI...

Fayzov’un mahkeme salonuna doktor eşliğinde tekerlekli sandalyede getirilmesi ve diğer şüphelilerin yüzlerindeki şiş ve morluklar dikkati çekti.

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü. Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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