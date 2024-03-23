15 yaşındaki Müslüman genç Moskova saldırısında 100 kişiyi kurtardı

Moskova'da konser salonuna terör saldırısında Müslüman gencin kahramanlığı gündeme düştü. Sosyal medyada dolaşan görüntülere göre Crocus Belediye Binası'nın vestiyerinde yarı zamanlı çalışan 15 yaşındaki İslam, terör saldırısı sırasında 100 ziyaretçiyi olası ölümden kurtardı.

Rusya’nın başkenti Moskova'da konser salonuna dün gerçekleştirilen silahlı saldırı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Tarihinin en korkunç gecelerinden birini yaşayan Rusya'da 130'dan fazla sivil hayatını kaybetti, çok sayıda da sivil yaralandı. Terör örgütü Deaş'ın üstlendiği saldırıyı gerçekleştiren 4 zanlı yakalandı. Saldırı anlarında yaşananlara ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

15 YAŞINDAKİ MÜSLÜMAN GENÇ 100 KİŞİYİ ÖLÜMDEN KURTARDI

Terör saldırısı sırasında Crocus Belediye Binası'nda vestiyer olarak yarı zamanlı çalışan 15 yaşındaki İslam isimli bir Müslüman genç de bulunuyordu. Saldırı sırasında Müslüman genç, ilk başta yanlış yöne koşan sivilleri çıkış kapılarına yönlendirmeye çalıştı.

HERKES ÇIKIŞA GİTSİN!

15 yaşındaki İslam'ın bu çabası gelen sosyal medyada gündem oldu.

"Herkes o yöne, çıkışa gitsin!", diye seslenen 15 yaşındaki İslam, bu sayede 100 sivili ölümden kurtarmayı başardı. Binadaki sivillerin çıkış kapılarına doğru hareket etmesini sağlayan, birçok Rus'u yanan binadan çıkmasını sağladı.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.