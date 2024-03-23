Moskova saldırısında "Türkiye" detayı! Saldırganların ifadesi ortaya çıktı

Moskova'da konser salonuna terör saldırısını gerçekleştiren zanlılar Rus ordusu tarafından yakalandı. Ukrayna sınırında yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin sorgusu ortaya çıktı. Sorguda zanlıların biri Türkiye üstünden Rusya'ya gittiğini itiraf etti.

Rusya’nın başkenti Moskova'da konser salonuna dün gerçekleştirilen silahlı saldırı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Tarihinin en korkunç gecelerinden birini yaşayan Rusya, saldırının ardından DEAŞ'lı teröristleri canlı ele geçirdi. 130'dan fazla masumu öldüren teröristlerin sorgusunda "Türkiye" detayı dikkat çekti.

RUSYA İKNA OLMADI

DEAŞ'ın saldırıyı üstlenmesi Rusya'yı ikna etmedi. Kremlinden yapılan açıklamada "Moskova'daki terör saldırısını terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor." denildi. Teröristlerin Ukrayna sınırına kaçması da Rusya'nın şüphelerini artırdı. Moskova yönetimi, "Saldırıya katılan teröristler, Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı. Teröristler sınırı geçmeyi planladı ve Ukrayna tarafında temasları vardı" açıklamasını yayımladı.

TERÖRİSTLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Moskova'nın Crocus Belediye Binası'na düzenlenen saldırıdan sorumlu olduğunu iddia ettiği üç farklı kişinin bir grup Rus askeri tarafından gözaltına alındı. Kimlikleri açıklanan 4 saldırganın Tacikistan uyruklu olduğu öğrenildi.

"PARA İÇİN KATLİAMI YAPTIK"

Saldırganların yakalanma anlarına ilişkin videolarda saldırıyı itiraf ettikleri görülüyor. Diz çökmüş halde itirafta bulunan teröriste bir Rus askeri tarafından "Tam olarak ne teklif edildi?" diye soruluyor ve o da, "Para için bu katliamı yaptık." cevabını veriyor.

HEDEFİ TELEGRAM HESABINDAN GÖNDERDİLER

Saldırganlar adres dahil bütün talimatları bilmediği kişilerden Telegram üzerinden aldığını söyledi.

Sorgu sırasında titrediği görülen şüpheli, önce karnının üzerinde yatarken, elleri arkasında bağlanmış bir şekilde görüntülere yansıdı. Bu esnada çenesi de kamuflaj kıyafetli bir kişinin botunun üzerindeydi. Şüpheli, daha sonra dizlerinin üzerine kalktı.

RUSYA'YA TÜRKİYE ÜSTÜNDEN GİTMİŞ

Gözaltına alınana şüphelilerden biri 4 Mart'ta Türkiye üzerinden Rusya’ya geldiğini söyledi.

Telegram aracılığıyla tanımadığı kişilerden para karşılığında saldırıyı gerçekleştirme talimatı aldığını söyleyen zanlı, Telegram'da Müslüman olduğu tahmin edilen birini takip ettiğini iddia etti.

Adının ise Fariduni Shamsidin olduğunu dile getirerek, "Telegram'da dersler dinledim, çalıştım. Tanımadığım Müslüman adamın asistanı insanları öldürmeyi önerdi ve bana bir milyon ruble vaat etti." ifadelerine yer verdi. Öldürme emrini veren adamın yardımcısının adını bilmediğini iddia etti.

İşte saldırganların kimlikleri:

1) Nasridinov Makhmadrasul 37 yaşında

2) Ismonov Rivozhidin 51 yaşında

3) Safolzoda Shokhinjonn 21 yaşında

4) Nazarov Rustam 29 yaşında.