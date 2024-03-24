Moskova’daki kanlı saldırıya tanık oldu! Azerbaycanlı Sanatçı Röya dehşet dolu dakikaları anlattı

22 Mart Cuma akşamı Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıya tanık olan Azerbaycanlı sanatçı Röya dehşet anlarını “Filmlerde gördüğüm şeyleri ilk defa yaşadım. Her şeyi gördük ve duyduk hâlâ kendimize gelemedik” sözleriyle anlattı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 133 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Saldırıya ait birçok görüntü ortaya çıkarken, Azerbaycanlı sanatçı Röya o anlara tanık olduğunu söyledi. Ünlü isim katıldığı bir yayında korkunç dakikalardan bahsetti.

“FİLMLERDE GÖRDÜĞÜM ŞEYLERİ YAŞADIM”

Yaşadığı dehşet dolu anları aktaran Röya, Filmlerde gördüğüm şeyleri ilk defa yaşadım. Her şeyi gördük ve duyduk hâlâ kendimize gelemedik. Olaydan 5 dakika sonra benim ve 300 metre yan taraftaki salonda bir başka bir grubun konserimiz olacaktı” dedi.

“BENİ ZAR ZOR ÇIKARDILAR”

Olaya şahit olan şarkıcı, “Bombaları duyduk. Olaylar 30 dakika sürdü ve tüm ışıklar söndü. Ekibimle birlikte her şeyimizi odada bırakıp çıktık. Beni zar zor oradan çıkardılar. Güvenliklerin yarısını kapıda vurup, içeriye öyle girmişler. Sonra bizi başka kapıdan çıkardılar” şeklinde konuştu.

Daha sonra ise Instagram hesabından bir paylaşım yapan Röya, ekibiyle birlikte sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.