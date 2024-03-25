Moskova'daki saldırı sonrası Fransa'yı korku sardı! Alarma geçtiler

Moskova'daki katliamın ardından Fransa Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantı. Konsey, terör tehdidi seviyesini en üst düzeye çıkardı. Fransız polisi ve askeri alarm konumuna geçerken halkta panik başladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı saldırı düzenledi. Ellerinde otomatik silahlar bulunan şahıslar, kalabalığı yaylım ateşini tuttu. 137 kişi ölürken 100'den fazla kişi de yaralandı. Dört saldırgan ile onlarla bağlantılı 7 şüpheli yakalandı

RUSYA ENDİŞESİ

Eylemi DEAŞ üstlendi, ABD'de de onayladı. Ukrayna "Biz yapmadık" dese de Rusya, işin arkasında DEAŞ değil Kiev olduğunu savundu. Ardından Rus ordusu Ukrayna topraklarını yoğun bombardımana tuttu.

"ÜLKEMİZ ÜZERİNDE TEHDİT VAR"

Bu yaşanılanlar sonrası Avrupa'da panik havası başladı. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu. Attal "Moskova'daki saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu" ifadesini kullandı.