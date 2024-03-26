Rusya üç ülkeyi işaret etti! 'Terör saldırısının arkasında onlar var'

Rusya’nın başkenti Moskova'da 22 Mart akşamı bir konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Dört kişi tarafından düzenlenen terör saldırısında 139 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken, 11 kişi yakalandı.

Saldırının ardından açıklamalar ve iddialar peş peşe gelirken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna’nın bulunduğunu öne sürdü.

Gazetecilere açıklamada bulunan Bortnikov, Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna’nın olup olmadığına yönelik bir soruyu cevaplandırdı. Bortnikov, "Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Bu genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'DA 'KAHRAMAN' GİBİ KARŞILANACAKLARDI"

Moskova’daki terör saldırısını yapanların Ukrayna topraklarına gitmeyi planladığını söyleyen Bortnikov, bu şahısların Ukrayna topraklarında beklendiğine dair ön bilgiye sahip olduklarını belirtti. Ukrayna topraklarında bu saldırıyı yapanların “kahraman” gibi karşılanmak istediğini aktaran Bortnikov, terör saldırısının azmettiricisinin henüz belirlenmediğini dile getirdi.

Ukrayna’nın kendini kanıtlamaya çalıştığını ifade eden Bortnikov, "Varlığınızı kanıtlamak için ne yapılması gerekiyor? Arka planda sabotaj ve terör eylemleri yapılması gerekiyor ki, hem Ukrayna istihbaratı hem de İngiliz istihbaratı yöneticilerinin hedeflediği şey budur. Amerikan istihbarat servisleri de bu konuyu birçok defa konuştu" dedi.

"ORTA DOĞU'DA MİLİTANLARI EĞİTİYOR" İDDİASI

FSB Direktörü Bortnikov, Ukrayna’nın ayrıca Orta Doğu’da militanları hazırladığını ve eğittiğini de iddia ederek, Rusya’ya karşı cephede farklı milletlerden savaşanların bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Rusya'ya olası bir terör saldırısı hakkında bilgi aktardığını ve bunun dikkate alındığını bildiren Bortnikov, ancak bu bilgilerin genel nitelikte bilgiler olduğunu bildirdi.

Rusya’nın Moskova’daki terör saldırısına karşılık vereceğinin altını çizen Bortnikov, bu saldırıyla ilgisi olan herkesin bulunacağını ve cezalandırılacağını vurguladı.