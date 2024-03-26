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Haberler > Dünya > Moskova saldırısının şoku geçmeden DEAŞ'tan Rusya'ya katliam tehdidi

Moskova saldırısının şoku geçmeden DEAŞ'tan Rusya'ya katliam tehdidi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Moskova saldırısının şoku geçmeden DEAŞ&#039;tan Rusya&#039;ya katliam tehdidi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Moskova'dan 139 kişinin öldürüldüğü saldırıyı üstlenen DEAŞ, Rusya'yı yeniden tehdit etti. Mesajda, "Dikkat edin, rehin tutulan kardeşlerimizin intikamını alma fırsatımızın olmadığını düşünmeyin. Allah'ın izniyle bir katliam bekliyoruz. Çok yakında" ifadeleri yer aldı.

Dünya Moskova'da 139 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının şokundan çıkabilmiş değil. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin, Moskova’daki terör saldırısında Kiev’den hiçbir iz bulunmadığına, bu kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ’ın yaptığına dair dünyayı ikna etmeye çalıştığını söyledi.

PUTİN: SİPARİŞİ KİMİN VERDİĞİYLE İLGİLENİYORUZ

Putin, "Bu suçun, İslam dünyasının yüzyıllardır ideolojisiyle mücadele ettiği radikaller tarafından işlendiğini biliyoruz. Ama aynı zamanda ABD'nin, istihbarat verilerine göre, çeşitli kanallar aracılığıyla uydularını ve dünyanın diğer ülkelerini Moskova’daki terör saldırısında Kiev'den sözde hiçbir iz bulunmadığına, kanlı terör saldırısını Rusya’da yasaklanan DEAŞ örgütünün takipçilerinin, üyelerinin gerçekleştirdiğine ikna etmeye çalıştığını da görüyoruz. Rusya'ya ve halkına karşı bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. Siparişi verenin kim olduğuyla ilgileniyoruz." dedi.

DEAŞ'TAN YENİ KATLİAM TEHDİDİ

Saldırıyı DEAŞ üstlense de Rusya buna inanmıyor. Gelişmeler takip edilirken DEAŞ'tan Rusya'ya tehdit dolu bir mesaj geldi. "Putin dahil tüm zalim Ruslara tehdit" başlığı ile yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Dikkat edin, rehin tutulan kardeşlerimizin intikamını alma fırsatımızın olmadığını düşünmeyin. Evet! Çok ağır, ölümcül, kanlı, yakıcı ve yıkıcı darbeler. Allah'ın izniyle bir katliam bekliyoruz. Çok yakında"

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü. 

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. 4 şüpheli önceki gün tutuklanırken, olaya karıştığı değerlendirilen 3 kişi daha tutuklandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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