Moskova saldırısındaki Türkiye ayrıntısı dikkat çekmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Rusya'da 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlardan ikisinin uzun süredir başkent Moskova'da ikamet ettiği, biten ikamet sürelerini uzatmak için kısa süreliğine Türkiye'ye giriş-çıkış yaptıkları tespit edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova, son yılların en büyük terör saldırılarından birisini yaşadı. 22 Mart akşamı bir konser salonuna gerçekleştirilen saldırıda 137 kişi öldü. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği kanlı saldırı dünyanın gündemine otururken, saldırganlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPTILAR

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Tacikistan uyruklu saldırganlardan ikisi uzun süre Rusya'nın başkenti Moskova'da ikamet etti. Bu süreçte ikamet süreleri sona eren saldırganların, bu süreyi uzatmak için ülkeden çıkış yapmaları gerekti. İki isim, coğrafi yakınlığı ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasına uygulanan ambargoların fazla seçenek bırakmaması nedeniyle Türkiye'ye giriş-çıkış yaptı.

Haklarında herhangi bir 'arama kaydı' bulunmayan saldırganların pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat edebildiği belirtildi.

BİRİSİ 5 OCAK'TA, DİĞERİ 20 ŞUBAT'TA GELMİŞ

Saldırganlardan Shamsidin Fariduni'nin 20 Şubat'ta Rusya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı, İstanbul Fatih'te bir otelde kaldıktan sonra 2 Mart'ta Rusya'ya gittiği tespit edildi.

Diğer saldırgan Saidakram Rajabalizoda'nın ise 5 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otelde bir süre kaldığı, daha sonra Fariduni ile aynı uçakta Moskova'ya döndüğü belirlendi.

Güvenlik kaynakları, 2 saldırganın Rusya'da radikalleştiği, Türkiye'de geçirdikleri sürenin kısa olduğu ve bu sürenin radikalleşme için yeterince uzun olmadığı değerlendirmesinde bulundu.