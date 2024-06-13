Mpox olarak adlandırılan maymun çiçeği virüsünden ilk ölümler kayıtlara geçti

Maymun Çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü?

Maymun Çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü?

Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha can kaybına neden oldu

Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha can kaybına neden oldu

Maymun çiçeği virüsü, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülmesinin ardından dünya basınında geniş yer bulmuştu. Maymun çiçeği virüsünün bulaşıcılığı ve belirtileri üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk ölüm haberi de geldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk kez görülen maymun çiçeği virüsü "mpox" nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamada, ülkenin en büyük eyaletleri Gauteng ve KwaZulu-Natal'da toplamda 6 maymun çiçeği vakası tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, ülkede ilk kez rastlanan hastalık nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölen ilk hastanın, 10 Haziran'da Gauteng'deki Thembisa Hastanesinde hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, dün Kwa-Zulu-Natal'da maymun çiçeği virüsü tespit edilen 38 yaşındaki bir erkek hastanın bugün öldüğü belirtildi.

Açıklamada, tüm vakaların, salgının yaşandığı ülkelere seyahat geçmişi olmayan 30-39 yaş aralığındaki erkeklerden oluştuğuna dikkati çekilerek, "Bu durum, bu bulaşıcı hastalığın ülkede yerel olarak yayıldığını göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Endemik bir virüsün yol açtığı ender hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde ikiye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023'te hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "mpox" olarak değiştirmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIYOR?

Doç. Dr. Sevgen Tanır Başaranoğlu, maymun çiçeği virüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Virüsün, ortak eşyaların kullanılması, birlikte yaşam veya damlacık yoluyla yakın temasla bulaştığına dikkati çeken Başaranoğlu, "Tipik olarak ateş, kas ağrısı, şiddetli baş ağrısı, ciddi halsizlik ve büyümüş lenf nodları ile başlamakta. Ateşin ortaya çıkışından sonra 3 gün içinde en fazla yüz, gövde, avuç içi ve ayak tabanında görülen döküntü meydana gelir." dedi.

Doç. Dr. Sevgen Tanır Başaranoğlu, "Hastalık 2-4 hafta içerisinde kendiliğinden geçebilmekle birlikte yüzde 3-6 vakada ölümcül olabilmektedir. Virüsten korunmak için sosyal mesafeye ve temasa dikkat edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Başaranoğlu, bağışıklığı baskılanmış hastaların şiddetli formlar açısından risk grubunda olduğu uyarısında bulunarak şunları kaydetti: "Maymun çiçek virüsüne karşı aşı 2019’da onaylanmakla birlikte şu an için yaygın olarak kullanımda değildir. Çiçek aşısı 1980 yılına kadar dünyada rutin olarak uygulanırken, eradikasyonun açıklanmasından sonra aşılama durdurulup, üretimi de sonlandırıldı." şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Başaranoğlu, "1980'den sonra geçmişte uygulanmakta olan çiçek hastalığı aşısının maymun çiçek virüsü hastalığına yüzde 85 oranında etkin olduğu bildirilmektedir. Önceki çiçek aşısı varlığı maymun çiçek hastalığının daha hafif seyretmesini sağlayabilir." dedi.

Afrika kökenli virüs ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görüldü,

son iki haftada Avrupa'da 11 ülkeye yayıldı. İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya, ABD, Kanada, Belçika, Hollanda ve Avustralya’daki vakalar doğrulandı. Bilim insanları, maymun çiçeği hastalığının Kovid-19 gibi bir salgına dönüşmeyeceğini söyledi.