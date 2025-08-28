Müdür yardımcısını metal bir cisimle darbetmişti! Mahkeme kararını verdi

İngiltere’nin Aberavon kasabasında bulunan St Joseph's Roma Katolik Okulu'nun müdürü olan Anthony Felton, Nisan ayında yardımcısı Richard Pyke'a metal bir anahtarla saldırdı.

İTİRAF ETMİŞTİ

Felton, Nisan ayında yapılan duruşmada, müdür yardımcısına bedensel zarar verme girişiminde bulunduğunu itiraf ettikten sonra iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

KISKANÇLIK SEBEBİYLE SALDIRMIŞ

Mahkemede, müdür yardımcısının eski eşiyle ilişkisi olduğunu doğrulayan Felton, "aşırı derecede kıskançlık" yaşadığını ve bu yüzden yardımcısına saldırdığını kaydetti.

Olay güvenlik kameralarına yansırken, müdür yardımcısının metal anahtarla ağır darbeler aldığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre Felton’un cezasının dördüncü ayında ev hapsi istendi. Adalet Bakanlığı, adamın ev hapsi (HDC) kapsamında serbest bırakıldığını doğrulayarak elektronik kelepçeyle çıkmasına izin verildiğini bildirdi.

''Skandal'' olarak nitelenen olay, öğretmen ve velilerin büyük tepkisine yol açtı.