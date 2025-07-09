NATO'nun yeni savunma hedefinin nedeni Rusya! Rutte'den yüzde 5'lik GSYH artışı için çarpıcı açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, birliğin gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma hedefinin Rus tehdidine cevap vermek için gerekli olduğunu söyledi.

NATO üyesi 32 ülkenin liderleri, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen zirvede savunma harcamalarını 2035 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma kararı almıştı. NATO Genel Sekreteri Rutte, "yüzde 5 hedefinin Rusya kaynaklı güvenlik tehditlerine cevap vermek için gerekli olduğunu söyledi.

NATO DAHA GÜÇLÜ VE CAYDIRICI OLMALI

NATO'ya üyeliğinin 70'inci yılı etkinlikleri kapsamında Berlin’i ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hollanda’nın Lahey kentindeki zirvede ittifak üyesi ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5’ini savunmaya harcama kararını tarihi bir uzlaşma olarak nitelendiren Rutte, zirvede NATO’nun daha güçlü ve caydırıcı olabilmesinin temellerinin de atıldığını belirtti.

YÜZDE 5 HEDEFİNİN NEDENİ RUSYA

Rutte, "Yüzde 5’lik savunma harcama hedefi Rusya kaynaklı terörizm, siber saldırılar, sabotaj eylemleri ve küresel rekabet gibi karşı karşıya olunan güvenlik tehditlerine cevap vermek için gerekli" diye konuştu.

Almanya’nın Ukrayna'ya destek veren Avrupa'nın en önemli ülkesi olduğunu vurgulayan Rutte, "Ukrayna halkına verilen destek, onların bugün özgürlüklerini savunabilmeleri, gelecekteki saldırıları önleyebilmeleri için çok önemli. Ukrayna'ya destek vermek ve ihtiyaç duydukları mühimmatı sağlamak gerekir. Hiçbirimiz transatlantik savunmayı tek başımıza başaramayız. İş birliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli hale getirir" ifadelerini kullandı.

Mark Rutte, NATO topraklarını korumak için ülkeler ve şirketler arasında sorun teşkil eden bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.