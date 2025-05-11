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Nehirler taştı, köyler sular altında kaldı! Onlarca ölü ver yaralı var...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nehirler taştı, köyler sular altında kaldı! Onlarca ölü ver yaralı var...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletine bağlı Fizi bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti ve 30 kişi yaralandı.

Güney Kivu Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, Fizi bölgesinde yaşanan şiddetli yağışların ardından Tanganyika Gölü ve çevresindeki bazı nehirlerin taşması sonucu Kasaba köyünün sular altında kaldığı bildirildi.

62 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA KAYIP VAR!

Açıklamada, yaşanan sel felaketinde ilk belirlemelere göre 62 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı ve birçok kişinin kaybolduğu kaydedildi.

TARIM ARAZİLERİ YOK OLDU

Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, felaketin ciddi maddi kayıplara yol açtığı, çok sayıda tarım arazisinin yok olduğu ve eğitim faaliyetlerinin sekteye uğradığı aktarıldı.

Ülkede, her yıl sel felaketleri, altyapı eksiklikleri ve şehir planlamasının yetersizliği nedeniyle sık sık can kayıpları yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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