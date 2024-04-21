Netanyahu'dan İsrail'e 26 milyar dolarlık yardım paketini onaylayan ABD Temsilciler Meclisi'ne teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek veren ABD'ye ve Temsilciler Meclisi'ne, 26 milyar dolarlık yeni yardım paketini onayladığı için teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'in "takdir ettiği" yardım paketini geçirmesinin İsrail'in Demokrat ve Cumhuriyetçi iki parti tarafından da desteklendiği ve "Batı medeniyetinin savunulması" anlamına geldiğini belirtti.

"İNSANİ YARDIMLARA AYRILACAK"

İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı verdiği savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onaylamıştı.

311 EVET OYUYLA KABUL EDİLMİŞTİ

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, Demokratlarla hareket ederek, kendi partisindeki itiraz oylarını bastırırken, yasa tasarısı iki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edilmişti.

34 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 7 aydır aralıksız devam eden saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli can verdi, yaklaşık 78 bin kişi yaralandı. İsrail'in 16 yıldır ablukasının ardından kara işgali ve ağır bombardımanını yaşayan 360 kilometre karedeki 2,3 milyon Filistinli İnsan hakları örgütlerine göre 21. yüzyılın en ağır insanlık felaketlerinden birini yaşıyor.