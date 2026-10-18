Seçim öncesi koltuğunu koruma telaşına düşen İsrail Başbakanı Netanyahu, yine bölgeyi ateşe verecek vaatlerde bulundu. Yeni bir "güvenlik doktrini" kılıfıyla İran rejimini yıkma planları yaptığını söyledi. Netanyahu, bir yandan "Trump’ın iki yılı kaldı, elimizi çabuk tutmalıyız" diyerek ABD’ye muhtaç olduğunu itiraf etti, diğer yandan "ABD’ye bağımlı değiliz, tek başımıza da vururuz" ifadesiyle kendiyle çelişti.

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İsrail’de yaklaşan seçimler öncesinde koltuğu sallantıda olan Başbakan Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs’teki karargahında İsrailli gazetecileri toplayarak tam iki saat boyunca adeta bir "savaş brifingi" verdi.

İsrail medyasının önemli bir kısmının itibar etmeyerek boykot ettiği toplantıda Netanyahu, 10 yıl aradan sonra "yeni ulusal güvenlik doktrini" adını verdiği kışkırtıcı planlarını sıraladı.

PLAN İRAN REJİMİNİ ÇÖKERTMEK

Sözde "önleyici saldırıları yeni ulusal güvenlik doktrininin temel ilkesi" diye niteleyen Netanyahu, İran'ın "nükleer emellerinin" İsrail için en büyük tehditler arasında yer aldığını ve "İran rejiminin devrilmesinin" temel stratejik hedef olmaya devam ettiğini savundu.

Netanyahu'nun kendiyle çelişen itirafı: Hem "ABD'ye muhtaç değiliz" dedi hem "2 yılımız var" uyarısı yaptı

İran'ın "ekonomisinin gün geçtikçe kötüleşmesinin halk baskısını artırdığını ve yeni protestoların başlayabileceğine" işaret eden Netanyahu, "Planımız, rejimin çöküşünü sağlamak için çok kapsamlı ve kararlı bir plan. Tüm güvenlik kurumlarına verdiğim talimat budur" diye konuştu.

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"ABD'YE BAĞIMLI DEĞİLİZ"

ABD'nin desteği olmaksızın İran'a saldırma seçeneği sorusu karşısında "ABD'ye bağımlı olmadıklarını" savunan Netanyahu, "Gerekli olduğu ölçüde, bağımsız da hareket edeceğiz. Bunu daha önce de yaptık, gerekirse yine yapacağız" sözleriyle cevap verdi.

Netanyahu'nun kendiyle çelişen itirafı: Hem "ABD'ye muhtaç değiliz" dedi hem "2 yılımız var" uyarısı yaptı

BATI ŞERİA'DAKİ SALDIRILARI KÜÇÜMSEDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son günlerde Filistinlilere, İsrailli ve yabancı aktivistlere, gazetecilere hatta diplomatlara yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Netanyahu, Filistinlilere sürekli saldırılar düzenleyen İsraillilerden "isyancı" diye bahsetti.

Netanyahu, uluslararası kamuoyunun gösterdiği ilgi ve kınamanın boyutunun abartılı olduğunu ileri sürerek işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları küçümsedi.

Gazze konusunda, Hamas'ın silahsızlandırılmaması durumunda bölgenin yeniden imarına izin vermeyeceği iddiasını yineleyen İsrail Başbakanı, Lübnan'daysa Hizbullah'ı Beyrut yönetiminin silahsızlandırması gerektiğini, aksi takdirde "Gazze ve Lübnan'da işi kendilerinin yapacağı" ifadesiyle saldırı tehdidini yineledi.

Netanyahu'nun kendiyle çelişen itirafı: Hem "ABD'ye muhtaç değiliz" dedi hem "2 yılımız var" uyarısı yaptı

"2 YIL ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi dolana kadar sınırlı zamanları olduğunu söyleyen Netanyahu, "İki yıl sonra, Washington'da İsrail’e karşı son derece düşmanca bir tutum sergileyen bir başkan iktidara gelebilir. Bu iki yıl boyunca elimizden gelen her şeyi yapmalı, bölgemizde ve ötesinde birçok ittifak kurmak için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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