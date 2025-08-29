Netanyahu'ya tokat üstüne tokat! Londra’daki savunma fuarından kapı dışarı edildi

İngiltere hükümeti, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonları gerekçe göstererek, İsrailli hükümet delegasyonunun Londra'da düzenlenecek uluslararası savunma fuarı DSEI 2025’e katılımını yasakladı.

İngiltere hükümeti sözcüsü, bu kararın, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka bağlılık göstermemesi nedeniyle alındığını belirtti.

Açıklamada, yasağın “ancak İsrail makamlarının uluslararası insani hukuk çerçevesine uyum göstermesi hâlinde kaldırılabileceği” ifade edildi.

"AŞAĞILAYICI VE UTANÇ VERİCİ"

Karara cevap gecikmedi. İşgalci İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, fuara katılmayacaklarını ve kendi pavilyonlarını kurmayacaklarını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, İngiltere'yi hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere, bu kararla aşırılık yanlılarına hizmet eden,uluslararası güvenlik fuarlarının genel kabul görmüş çerçevesini aşan bir siyasi tavır sergilemiştir."

ŞİRKETLER KATILIYOR, HÜKÜMET KATILAMIYOR

İngiltere’nin bu yasağı yalnızca resmi İsrail hükümet temsilcileri için geçerli. İsrailli savunma sanayi şirketlerinin fuara katılımına izin verileceği, ancak bu katılımın geniş çaplı protestolarla karşılaşmasının beklendiği aktarıldı.

NETANYAHU'YA BASKI ARTIYOR

İngiltere, son aylarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateşkes ilan etmesi yönünde baskı yapıyor. Ticaret müzakereleri askıya alındı ve İngiltere, Netanyahu’nun politikasını değiştirmemesi hâlinde Filistin devletini tanıyacağı uyarısında bulundu.

DSEI 2025: PROTESTOLARIN GÖLGESİNDE AÇILACAK

İki yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük savunma teknolojileri fuarlarından biri olan DSEI 2025, 9-12 Eylül tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilecek. Fuar genellikle dünya genelinden devlet heyetlerini ve savunma şirketlerini ağırlıyor. Her ülke, kendi pavilyonunu belirliyor.

Bu yıl ise İsrail’in resmi heyeti fuar dışında kalacak.