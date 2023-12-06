Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' köy bombaladı, 120 kişi hayatını kaybetti

6 Aralık 2023 23:28 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 23:39

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Kaduna eyaletin bağlı Tudun Biri köyünde mevlit için toplanan insanlar 'kazara' canından oldu. Dünyanın konuştuğu feci olayda ölü sayısı durmadan arttı. Akıl almaz olay 3 Aralık'ta yaşandı. Nijerya Hava Kuvvetleri'nin (NAF) yanlışlıkla bombaladığı köyde hayatını kaybedenlerin sayısı 120'yi geçti.

İHA SALDIRISINDA ÖLENLERİN SAYISI 120'Yİ GEÇTİ

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Direktörü Sanusi İsa, yaptığı açıklamada, 3 Aralık'ta Kaduna'nın Tudun Biri köyündeki NAF'ın insansız hava aracı (İHA) saldırısında ölü sayısının arttığını belirtti. İsa, örgüt yetkililerin, hedef alınan köyde çalışma yaparak 120'den fazla kişinin öldüğü tespitinde bulunduğunu kaydetti. Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, NAF'ın köyde iki kez İHA saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tudun Biri köyünde, 3 Aralık akşamı köylülerin mevlit programı için toplandığı sırada NAF'a ait İHA köyü bombalamıştı.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) dün olaya ilişkin yaptığı açıklamada, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

"YANLIŞLIKLA BOMBALADIK"

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, NAF'ın eyalette teröristlere karşı rutin operasyon sırasında "yanlışlıkla" köyü bombaladığını ileri sürmüştü.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırının derhal soruşturulması talimatı vermişti.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KÖYLÜLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja ise saldırı nedeniyle köy sakinlerden özür dilemişti.