Nijerya'da tıp öğrencileri fidye için kaçırıldı!

Nijerya'nın Benue eyaletinde 15 Nisan'da düzenlenen saldırıda kaçırılan 20 tıp öğrencisi için fidye istendiği bildirildi. Polis rehineleri kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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Jos Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin Öğrenci Birliği (SUG) Sözcüsü Adeniran Adebanjo, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin, kaçırdığı öğrencilerin aileleriyle iletişime geçtiklerini belirtti.

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İSTEDİKLERİ RAKAM BELLİ OLDU

Adebanjo, silahlı kişilerin, 15 Nisan'da Benue eyaletine bağlı Otukpo bölgesinde kaçırdığı 20 tıp öğrencisinin serbest bırakılması için 50 milyon (yaklaşık 1,1 milyon lira) fidye istediğini kaydetti.

REHİNELERİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, kaçırılanları kurtarmak için çalışma sürdürüldüğünü duyurdu.

Silahlı kişiler, 15 Nisan'da Benue eyaletinden Enugu eyaletine giden tıp öğrencilerinin olduğu otobüse Otukpo bölgesinde düzenlendiği saldırıda 20 tip öğrencisi kaçırılmıştı.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.