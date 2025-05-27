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Nijerya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! 19 ölü var...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nijerya&#039;da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! 19 ölü var...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, yolcu otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık kan gölüne döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

 

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Eyaleti Müdürü Kumar Tsukwam, yaptığı açıklamada, Lokoja-Obajana kara yolunda hız yapan bir yolcu otobüsünün, seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.

5'İ ÇOCUK 19 KİŞİ ÖLDÜ

Tsukwam, kazada aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
Kaynak: Anadolu Ajansı
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