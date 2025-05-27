Nijerya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! 19 ölü var...

Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Mayıs 2025 08:16 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 08:20 - Güncelleme:

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, yolcu otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık kan gölüne döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Eyaleti Müdürü Kumar Tsukwam, yaptığı açıklamada, Lokoja-Obajana kara yolunda hız yapan bir yolcu otobüsünün, seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti. 5'İ ÇOCUK 19 KİŞİ ÖLDÜ Tsukwam, kazada aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş