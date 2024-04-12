Norveç'te bir 'intihal' istifası daha

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Nisan 2024 17:08 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 17:19 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Norveç'te akademide intihal iddiaları bir bakanın daha görevden ayrılmasına neden oldu. Norveç Sağlık Bakanı Ingvild Kjerkol, yüksek lisans tezinde 'kasıtlı intihal' yaptığı nedeniyle istifa etti.